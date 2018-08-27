Очередные санкции против России выступили в силу

27 августа вступили в силу очередные санкции против России со стороны США. На этот раз, пакет санкций применен к РФ из-за подозрений в применении химического оружия в британском Солсбери при отравлении бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В документе, опубликованном на сайте федерального реестра США сказано, что России будет отказано в «любой помощи за исключением срочной гуманитарной», а так же в предоставлении кредитов, кредитных гарантий или иной финансовой помощи со стороны любого департамента, агентства или органа правительства США.

Кроме того, Соединенными Штатами будет приостановлена выдача российским государственным компаниям лицензий на экспорт оружия и продукции двойного назначения.

Предполагается, что в случае отказа России от выполнения условий (РФ должна будет открыть свои объекты для проверяющих из ООН и предоставить гарантии отказа от использования химического оружия в будущем), выставленных Госдепом, США будет введен второй пакет санкций, применение которого может быть более ощутимым для Российской Федерации.

Новости о санкциях негативно повлияли на стоимость национальной валюты — российского рубля.