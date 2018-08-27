Рефинансирование ипотечного кредита может стать препятствием для получения налогового вычета

Ну лень человеку регистрироваться Ну лень и лень.
bestiya7460, о каком бизнесе вы пишете? Вы бизнесом назвали выпечку тортов дома что ли? Это по ва...
Над.К, Вы писали:почему те, кто делает это через точки продаж ставит кассу онлайн, платит налоги ...
торты разово соседке? С аккаунтом в инстаграм и вконтакте, где видно переписку? Не смешите!
Однозначно, заявление на выплату пеней за просрочку со ссылкой на п.10 ст. 78 нк.рф Лично практик...
В Волгограде нет таких проблем.Разве что, когда налогоплательщик забывает написать заявление на в...
"Он, может, случайно зашёл и ещё 100 лет тут не появится" значит и не надо было тут появляться......
Очень нравится ситуация, когда в разговорах о повышении ПВ вспоминают Конституцию, а когда речь з...
Иногда анонимы писали и дельные вещи. Ну лень человеку регистрироваться :) Он, может,...
а потом медикам установят план и на добровольную, и на принудительную эвтаназию
После чего он может зарегистрироваться еще раз сто )) Регистрироваться сто раз уже сложнее...
Да, закрыли доступ к комментариям у анонимов, как раз потому что, анонимы сознательно и бессознат...
Лично дома держат коров и кур? Масло взбивают и сыр варят? Масло и сливки покупаем у тех, к...
Или сделать другой вариант - в одной теме по IP О том, что могут быть одинаковые адреса у ...
И да, присоединюсь к Анонимы начинают тут оскорблять т.к. они знают, что их не забанят. Есл...
Давно пора убрать анонимов. И только потому, что при "горячем общении" становится непонятно, с од...
Старый ворчун, Вы писали:Что-то с темы сползли. Про санитарию: никто никого не заставляет по...
оч хорошо) Делает комментарии объективными, а то Анонимы начинают тут оскорблять, писать всякую ч...
Описанные примеры выглядят совершенно не реальными, бухгалтерская служба в тысячу человек? да это...
Аноним, Вы писали:Это очень хорошо, что начата такая работа. В случае какого отравления, хо...
почему те, кто делает это через точки продаж ставит кассу онлайн, платит налоги Вы много зн...
bestiya7460, Вы писали:Здесь как бы неравенство между тем, кто делает это официально и тем у кого...
а это проблема не людей, а проблема экономической ситуации. Зарплата должна быть такой, чтобы веч...
Manul666, вас ведь никто не заставляет покупать эти домашние тортики ;) Но дело в том, что е...
Все 2,2 млн точно не нужно перепрограммировать.
Здесь как бы неравенство между тем, кто делает это официально и тем у кого это хобби, простите по...
Было такое, но я не ждала так долго, месяц срок у них, прошла неделя со срока я просто писала жал...
Открытие ИП оправдывает себя, когда дело поставлено на поток и есть постоянная клиентура. А так е...
Судя по передаче Ревизорро, в наших кафе вообще опасно питаться. Все точки, где я заказывал торты...
Странно. У меня проблем таких не было. Перечисляли в срок. Правда, это было 5 лет назад. Сейчас н...
Так вот в домашние такого не пихают. И на вкус даже разница огромная. Вот вот. Что в домаш...
Мне интересно, все сомневающиеся в том, что сливочное масло в магазине это именно сливочное масло...
Ну по крайней мере она взяла настоящее молоко. И настоящие сливки. И настоящее масло, а не пальмо...
Арифметика простая:Дано: 1)источники пополнения бюджета - величина постоянная (рост не запла...
Может, написать заявление в налоговую с расчетом пеней за пользование чужими средствами со ссылко...