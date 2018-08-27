Рефинансирование ипотечного кредита может стать препятствием для получения налогового вычета

Рефинансирование ипотечного кредита иногда может лишить налогоплательщика права на получение имущественного налогового вычета. Это может произойти, если у кредитной организации, рефинансирующей ипотеку нет лицензии на ведение банковских операций.

Об этом сказано в письме Минфина № 03-04-05/41643 от 19.06.2018 года.

В каких случаях налогоплательщик может претендовать на получение имущественного налогового вычета, читайте в статье.

