ФСС определился с показателями для скидок и надбавок на 2019 год

FA Жалко, что нет возможности выбрать 2 варианта - первый и второй. При подведении итогов их по уму ... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Гость77 ToT, Вы писали:Но эмоциональных комментариев, безусловно станет меньше, но это и хорошо. Да ... Возможности анонимов на «Клерке» урезаны

tinka10_03 Складывается такое впечатление, что автор пишет "букварь" для начинающих бухгалтеров. Скажите чес... Как сэкономить НДС?

tinka10_03 Полагаю, что особо энергичные представители 6%-ой категории вполне могут и при официальном сокращ... Клерки хотели бы работать меньше

tinka10_03 bestiya7460, Вы писали:Здесь как бы неравенство между тем, кто делает это официально и тем у кого... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Lela3135 Я тоже вчера написала на сайте налоговой письмо чтобы разобрались.Сдала 3 ндфл 24.04.18., уже 4 м... Налоговики не спешат возвращать деньги после камералки 3-НДФЛ на получение имущественного вычета

ToT э нет, товарищи, не скажИте. На Клерке есть возможность зарегестрироваться через любую популярну... Возможности анонимов на «Клерке» урезаны

Над.К разве у модераторов нет возможности отсекать Это не всегда возможно, увы Возможности анонимов на «Клерке» урезаны

Nаdine э нет, товарищи, не скажИте. Мне попадалось немало полезной информации от анонимов и в обсу... Возможности анонимов на «Клерке» урезаны

ToT Ну лень человеку регистрироваться Ну лень и лень. Возможности анонимов на «Клерке» урезаны

Над.К bestiya7460, о каком бизнесе вы пишете? Вы бизнесом назвали выпечку тортов дома что ли? Это по ва... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

bestiya7460 Над.К, Вы писали:почему те, кто делает это через точки продаж ставит кассу онлайн, платит налоги ... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

titova-tlt "Он, может, случайно зашёл и ещё 100 лет тут не появится" значит и не надо было тут появляться...... Возможности анонимов на «Клерке» урезаны

tata34 Очень нравится ситуация, когда в разговорах о повышении ПВ вспоминают Конституцию, а когда речь з... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Nаdine Иногда анонимы писали и дельные вещи. Ну лень человеку регистрироваться :) Он, может,... Возможности анонимов на «Клерке» урезаны

Lemori а потом медикам установят план и на добровольную, и на принудительную эвтаназию В связи с пенсионной реформой предлагается узаконить эвтаназию для пожилых людей

ToT После чего он может зарегистрироваться еще раз сто )) Регистрироваться сто раз уже сложнее... Возможности анонимов на «Клерке» урезаны

ToT Да, закрыли доступ к комментариям у анонимов, как раз потому что, анонимы сознательно и бессознат... Возможности анонимов на «Клерке» урезаны

НатальяС Лично дома держат коров и кур? Масло взбивают и сыр варят? Масло и сливки покупаем у тех, к... Борьба с тортиками в соцсетях набирает обороты

Над.К Или сделать другой вариант - в одной теме по IP О том, что могут быть одинаковые адреса у ... Возможности анонимов на «Клерке» урезаны

С.В И да, присоединюсь к Анонимы начинают тут оскорблять т.к. они знают, что их не забанят. Есл... Возможности анонимов на «Клерке» урезаны

С.В Давно пора убрать анонимов. И только потому, что при "горячем общении" становится непонятно, с од... Возможности анонимов на «Клерке» урезаны

Николай701 Старый ворчун, Вы писали:Что-то с темы сползли. Про санитарию: никто никого не заставляет по... Борьба с тортиками в соцсетях набирает обороты

titova-tlt оч хорошо) Делает комментарии объективными, а то Анонимы начинают тут оскорблять, писать всякую ч... Возможности анонимов на «Клерке» урезаны

Аноним

Описанные примеры выглядят совершенно не реальными, бухгалтерская служба в тысячу человек? да это... Перспективы профессии бухгалтер: реальные истории сокращений