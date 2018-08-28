ФСС определился с показателями для скидок и надбавок на 2019 год

Жалко, что нет возможности выбрать 2 варианта - первый и второй. При подведении итогов их по уму ...
ToT, Вы писали:Но эмоциональных комментариев, безусловно станет меньше, но это и хорошо. Да ...
Складывается такое впечатление, что автор пишет "букварь" для начинающих бухгалтеров. Скажите чес...
Полагаю, что особо энергичные представители 6%-ой категории вполне могут и при официальном сокращ...
bestiya7460, Вы писали:Здесь как бы неравенство между тем, кто делает это официально и тем у кого...
Я тоже вчера написала на сайте налоговой письмо чтобы разобрались.Сдала 3 ндфл 24.04.18., уже 4 м...
Язык сломаешь, читая закон № 115... Короче, Я - ТЕРРОРИСТКА, из-за этого мои счета бло...
Э, ну вот и упс. Анонимом нельзя теперь?
Классная статья. Мне она очень пригодилась!
Над.К, Вы писали:В Волгограде нет таких проблем. Вы руководитель УФНС и знаете ситуацию во ...
э нет, товарищи, не скажИте. На Клерке есть возможность зарегестрироваться через любую популярну...
разве у модераторов нет возможности отсекать Это не всегда возможно, увы
э нет, товарищи, не скажИте. Мне попадалось немало полезной информации от анонимов и в обсу...
В Волгограде нет таких проблем. Вы руководитель УФНС и знаете ситуацию во всех налоговых? :)
Похоже, товарищ из Пензы кого-то сильно подзадолбал)))
Ну лень человеку регистрироваться Ну лень и лень.
bestiya7460, о каком бизнесе вы пишете? Вы бизнесом назвали выпечку тортов дома что ли? Это по ва...
Над.К, Вы писали:почему те, кто делает это через точки продаж ставит кассу онлайн, платит налоги ...
торты разово соседке? С аккаунтом в инстаграм и вконтакте, где видно переписку? Не смешите!
Однозначно, заявление на выплату пеней за просрочку со ссылкой на п.10 ст. 78 нк.рф Лично практик...
В Волгограде нет таких проблем.Разве что, когда налогоплательщик забывает написать заявление на в...
"Он, может, случайно зашёл и ещё 100 лет тут не появится" значит и не надо было тут появляться......
Очень нравится ситуация, когда в разговорах о повышении ПВ вспоминают Конституцию, а когда речь з...
Иногда анонимы писали и дельные вещи. Ну лень человеку регистрироваться :) Он, может,...
а потом медикам установят план и на добровольную, и на принудительную эвтаназию
После чего он может зарегистрироваться еще раз сто )) Регистрироваться сто раз уже сложнее...
Да, закрыли доступ к комментариям у анонимов, как раз потому что, анонимы сознательно и бессознат...
Лично дома держат коров и кур? Масло взбивают и сыр варят? Масло и сливки покупаем у тех, к...
Или сделать другой вариант - в одной теме по IP О том, что могут быть одинаковые адреса у ...
И да, присоединюсь к Анонимы начинают тут оскорблять т.к. они знают, что их не забанят. Есл...
Давно пора убрать анонимов. И только потому, что при "горячем общении" становится непонятно, с од...
Старый ворчун, Вы писали:Что-то с темы сползли. Про санитарию: никто никого не заставляет по...
оч хорошо) Делает комментарии объективными, а то Анонимы начинают тут оскорблять, писать всякую ч...
Описанные примеры выглядят совершенно не реальными, бухгалтерская служба в тысячу человек? да это...
Аноним, Вы писали:Это очень хорошо, что начата такая работа. В случае какого отравления, хо...
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