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ФСС определился с показателями для скидок и надбавок на 2019 год

Фонд социального страхования утвердил постановление от 03.08.2018 № 8 со значениями основных показателей по видам экономической деятельности на 2019 год.

Расчет скидки (надбавки) производится исходя из следующих показателей:

  • отношения суммы обеспечения по страхованию в связи со всеми произошедшими у страхователя страховыми случаями к начисленной сумме страховых взносов;
  • количества страховых случаев у страхователя на тысячу работающих;
  • количества дней временной нетрудоспособности у страхователя на один страховой случай (исключая случаи со смертельным исходом).

Данные берутся за три предшествующих года.

Скидка или надбавка устанавливается страхователю при определенных условиях. В частности, если все показатели у него будут больше, чем указаны в постановлении, то ФСС установит надбавку к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

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