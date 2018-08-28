Работодатели могут сами себя проверить на соблюдение норм трудового права

Роструд предлагает работодателям возможность самостоятельно пройти предварительную проверку (самопроверку) соблюдения требований трудового законодательства с помощью Электронного инспектора труда.

Для проведения самопроверки в настоящее время доступно 175 тематических проверочных листов, охватывающих все правоотношения, регулируемые трудовым законодательством, в том числе вопросы охраны труда. В 2018 году планируется дополнительно внедрить еще 25 тематических проверочных листов.

Результатом заполнения «проверочного листа» является заключение системы об отсутствии или наличии нарушений, в случае выявления нарушений работодателю будут предложены конкретные инструменты для их устранения. Он получит правовое обоснование, почему те или иные факты, выявленные в ходе самопроверки, являются нарушениями. Сервис определит, какие конкретные действия следует предпринять в целях их устранения, а также предоставит все необходимые для этого шаблоны и образцы документов.

На сегодняшний день сервис «Электронный инспектор» помог работодателям избежать штрафов на сумму свыше 8 миллиардов рублей.