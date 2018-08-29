Управление ФНС Костромской области решило еще раз напомнить гражданам, что переводы денежных средств между физлицами не облагаются НДФЛ.

Федеральная налоговая служба в письме от 27.06.2018 № БС-3-11/4252@ разъяснила ситуацию с переводами на карты физических лиц. Согласно положениям Налогового кодекса РФ не признаются доходами средства, полученные в результате совершения операций между членами семьи и (или) близкими родственниками (за исключением доходов, полученных в результате заключения между ними договоров или трудовых соглашений).Также не подлежат налогообложению доходы в денежной форме, получаемые налогоплательщиками от физлиц в порядке дарения.

Исходя из вышеизложенного следует, что сам по себе перевод денежных средств на карту налогоплательщика не означает получение физлицом дохода, подлежащего налогообложению НДФЛ.

Обязанность уплаты НДФЛ возникает, если денежные средства поступили на счет в качестве оплаты товаров, услуг, вознаграждения за трудовые обязанности или по договорам гражданско-правового характера.