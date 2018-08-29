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Налоговики собрали типичные ошибки в декларациях по спецрежимам

Управление  ФНС России по Удмуртской Республике провело анализ ошибок, которые допустили в представленной в 2018 году налоговой отчетности налогоплательщики, применяющие специальные налоговые режимы. И поделилось результатами.

При проверке налоговых деклараций по единому сельскохозяйственному налогу (КНД 1151059) выявлены следующие ошибки:

  • не в полном объеме отражены суммы полученных субсидий (не соответствуют данным органов законодательной власти);
  • не соблюдены установленные статьей 346.2 Налогового кодекса РФ условия и ограничения, в том числе, по доле дохода от реализации произведенной сельскохозяйственной продукции, в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг);
  • не полностью отражены суммы полученных доходов в виде поступившей выручки на расчетные счета налогоплательщика в банках;
  • не полностью отражены суммы полученных доходов от реализации объектов движимого и недвижимого имущества.
При проверке налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (КНД 1152017):

  • не соблюдены условия и ограничения по численности, размеру полученного дохода, доли участия в уставном капитале и иные условия, установленные ст. 346.12 Налогового кодекса РФ;
  • не правомерно применены налоговые ставки в пониженном размере (0%, 5%, 10%);
  • не полностью отражены суммы полученных доходов в виде поступившей выручки на расчетные счета налогоплательщика в банках;
  • не полностью отражены суммы полученных доходов от реализации объектов движимого и недвижимого имущества;
  • не правильно сформированы убытки и не правомерно отражены в декларации;
  • не правомерно уменьшены суммы налога на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
При проверке налоговых деклараций по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности (КНД 1152016):

  • не соблюдены условия и ограничения по численности, доли участия в уставном капитале и иные условия, установленные ст. 346.26 Налогового кодекса РФ;
  • не правомерно применены налоговые ставки в пониженном размере (7,5%);
  • не правомерно уменьшены суммы налога на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование;
  • не представлена налоговая отчетность по иным системам налогообложения в случае установления фактов получения дохода от деятельности, не подпадающей под применение данного режима налогообложения (реализация имущества, которое использовалось при ЕНВД, поступление по договорам поставки и контрактам).
При проверке индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, выявлены следующие нарушения:

  • не соблюдены условия в отношении численности, видов предпринимательской деятельности и иные условия, установленные ст. 346.43, 346.45 Налогового кодекса РФ;
  • не соответствовали показатели, заявленные предпринимателем при получении патента, его деятельности, объему и характеру выполненных работ (услуг);
  • не соответствовало назначение поступивших на расчетный счет налогоплательщика денежных средств виду деятельности, на который был приобретен патент;
  • не правомерно применена налоговая ставка в размере 0 процентов.

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