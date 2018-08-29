Налоговики собрали типичные ошибки в декларациях по спецрежимам

Wern Над.К, Вы писали:А без онлайн-кассы вы СЗВ-М сдать не сможете? Не без онлайн-кассы, а без ... Все онлайн-кассы надо будет перенастраивать в срочном порядке

Wern Да, соглашусь, Сбербанк хуже всех. Набраны толпы тупых "маринок", которые ничего не знают и не ум... Сотрудница Бинбанка воткнула ручку в лицо посетительницы

Над.К А без онлайн-кассы вы СЗВ-М сдать не сможете? Не без онлайн-кассы, а без новой ЭЦП Все онлайн-кассы надо будет перенастраивать в срочном порядке

Nаdine ВаляЧел, Вы писали:Тут мы делаем хитрее - если оборот получается совсем копеечный - мы платим 10%... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

ti605 Anastassya_Mayer, Вы писали:"Меня терзают смутные сомненья", что как бы таких вот "предпенс... 59-летние женщины уже не пенсионерки?

natalisa52 У нас уже давно по законам никто не живёт. Мы все живём по директивам и письмам Минфина. Какие огромные штрафы для продавцов и производителей могут появиться к 2019 году

bestiya7460 И лидирует среди всех банков конечно же СБЕРБАНК!!!! Там столько я всего наслушалась в свой адрес... Сотрудница Бинбанка воткнула ручку в лицо посетительницы

Wern В банках сильная текучка кадров, берут всех подряд, обучать некогда, некому, да и зачем? все равн... Сотрудница Бинбанка воткнула ручку в лицо посетительницы

Гость77 В аудите есть такие понятия как "уровень существенности" и "аудиторская выборка". Так что не факт... Аудиторам придется бесплатно поработать на ФНС?

Mrs AnRe Да оно и до совещания было понятно, когда проект закона готовили, готовили из расчета чтобы было ... Путин выскажет своё мнение о пенсионной реформе в ближайшее время

frolova lena Пережили и даже не заметили отсутствия моего бесценного комментария :) Значит, возможно, он был ... Возможности анонимов на «Клерке» урезаны

saigak Ну завтра мы и услышим тоже самое, что было сказано на совещании... имхо... грустно :( Путин выскажет своё мнение о пенсионной реформе в ближайшее время

Мадама Там еще новый ключ электронный придумали с 2019, поэтому страна столкнется с тем, что нельзя буде... Все онлайн-кассы надо будет перенастраивать в срочном порядке

glav=buh Над.К, Вы писали:Я считаю, что легализовать надомный бизнес нужно не с точки зрения собираемости ... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

yanski Ох, а как же те, кто получил доход в натуральной форме? Если одна бабушка соберет урожай с огород... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

ВаляЧел ildarinvest, при чем здесь упрямство клиентов? Если мне, как клиенту приходится объяснять элемент... Сотрудница Бинбанка воткнула ручку в лицо посетительницы

historyfoto С кем поспорить?Ставлю на то, что реформу не отменит и даже думаю не смягчит. И вообще это он сам... «Ночной бухгалтер». Заявление Путина про пенсионный возраст

ildarinvest Непрофессионально и неэтично))) Где у нас профессионалов то готовят? Их что, специально обучают ч... Сотрудница Бинбанка воткнула ручку в лицо посетительницы

ВаляЧел Тут мы делаем хитрее - если оборот получается совсем копеечный - мы платим 10%, потому что от мал... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Над.К Я считаю, что легализовать надомный бизнес нужно не с точки зрения собираемости налогов, а с точк... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

ToT Федеральные телеканалы изменили сетки вещания на 29 августа, чтобы показать видеообращение презид... «Ночной бухгалтер». Заявление Путина про пенсионный возраст

ВаляЧел Я что-то тоже сегодня не в себе... Может, из-за полнолуния...Одна моя знакомая девушка - професси... Сотрудница Бинбанка воткнула ручку в лицо посетительницы

Waadiim плохо конечно, но сказать "будь ты проклята" тоже не есть хорошо ... так что каждый получил то, ч... Сотрудница Бинбанка воткнула ручку в лицо посетительницы

titova-tlt О чем я говорила много лет... Идите ко мне бандерлоги! Следующие на очереди - бухгалтера... Аудиторам придется бесплатно поработать на ФНС?

Над.К 1. И по первому и по второму - да, и это в ТОМ ЧИСЛЕ! О как! Т.е. если бы проститутки плати... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты