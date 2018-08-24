Новый шаг в борьбе с обналом: ФНС затеяла «чистку по отраслям»

Владимир Туров, ведущий специалист в области налогообложения, рассказал о планах ФНС по борьбе с обналичкой

ФНС придумала новый способ «как истребить обнал» — провести зачистку по отраслям. Плавно. По очереди. Точечно. Взять за мягкое место налогоплательщиков — представителей определенной отрасли, которые связаны с обнальными конторами. АСК НДС-2 в помощь. Первым под раздачу попал клининг.

Что еще нам приготовили? Например, в соответствии с Письмом ФНС России от 10.07.2018 года №ЕД-4-15/13247 «О профилактике нарушений налогового законодательства», если, по мнению налоговиков, компания обладает нехорошими признаками, у нее даже декларацию могут не принять.

В 2019 году ФНС планирует распространить правила уплаты НДС напрямую в бюджет на другие отрасли...

В части, касающейся «что еще нам приготовили», этого приготовленного так много, что... я сам шалею...

— Владимир Туров.