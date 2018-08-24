Новый шаг в борьбе с обналом: ФНС затеяла «чистку по отраслям»

frolova lena, Вы писали:Это не всегда удобно. Я вот например читаю на разных средствах клерк, на ...
Как все предсказуемо... И это, конечно, очень печально
:) По поводу "нарисуем НДС 10%" - дамы и девицы, а также отдельные примкнувшие к ним...
Nаdine, Вы писали:Аноним, Вы писали:Вместо налога на прибыль и НДС ввести налог с оборота (пусть ...
ВаляЧел, Вы писали:bestiya7460, жить по средствам. Тем более, землячка, в Челябинске найти работу...
ого, я ИПешкой тружусь всего 2 года....Надо срочно регистрироваться, что же делать. Огурцы сажать...
Над.К, Вы писали:Просто проведена более наглядная, контрастная параллель. Это называется ср...
Над.К, Вы писали:Да вы поймите, что для большинства проституток это просто приработок. Глуп...
ToT, Вы писали:topvisa, да иногда бывает неожиданно смешно Сочувствую, что бывает неожиданно...
Да и проституция как социальное явление была, есть и будет. И не сильная то с ней борьба идет..
ПВК должны быть разработаны в месячный срок с момента регистрации ИП ))) если что. вот я работаю ...
Просто проведена более наглядная, контрастная параллель. Это называется сравнить теплое с м...
в каком смысле штраф за несвоевременную пвк? мы ее должны куда то еще в сроки сдать, что ли? чего...
topvisa, да иногда бывает неожиданно смешно
Нет, в итоге мы придем к цивилизованному рынку. Когда каждый, кто получает доход - платит налог. ...
Если смех на работе подутих и хочется домой, пригодится этот генератор. Добавить озвучку и замену...
Не вижу никакого оскорбления кондитеров. Просто проведена более наглядная, контрастная параллель....
После мониторинга) рынка услуг по разработке правил внутреннего контроля (ПВК) цена составляет от...
Да вы поймите, что для большинства проституток это просто приработок. Глупое и некорректное...
FA, Вы писали:tinka10_03, Вы писали:итоге вернемся к товарному обмену, как в 90-х) испеченный тор...
Правильно я понимаю, что как минимум до получения предписания можно в Финмониторинге не регистрир...
Над.К, Вы писали:я бизнесом назвала тех, кто это делает не дома и тех кто платит за аренду помеще...
MissCherie, Вы писали:Товарищи, о чём Вы?? Вы о чём вообще??? У меня ощущение, что я в коро...
Давай нарисуем столько сколько просят. А по-вашему бизнес в России строится как-то иначе? Н...
Это не всегда удобно. Я вот например читаю на разных средствах клерк, на телефоне, компьютере, да...
Вот потому, что вы говорите то, что не думаете, и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сид...
Супер у нас бухучёт и налоговый учёт получается. Давай нарисуем столько сколько...
natalisa52, Вы писали:Извращённый менталитет нашей власти заставляет нас делать всё с точностью д...
Товарищи, о чём Вы?? Вы о чём вообще??? У меня ощущение, что я в королевстве кривых зеркал....
Смотрели фильм-комедия. " По семейным обстоятельствам" и как там Басов квартиры менял. Вот ...
Над.К, Вы писали:я бизнесом назвала тех, кто это делает не дома и тех кто платит за аренду помеще...
Друзья, подскажите кто нибудь заказывал разработку правил внутреннего контроля? что то совсем не ...
Они просто вытеснят тех, кто работает легально. Нет. Потому что большинство ходит за проду...
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