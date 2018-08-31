Плательщики УСН с объектом «Доходы» отражают взносы в IV разделе книги учета

Плательщики УСН, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу), исчисленную за налоговый (отчетный) период, на сумму страховых взносов, выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности и платежей (взносов) по договорам добровольного личного страхования.

Согласно статье 346.24 НК налогоплательщики обязаны вести учет доходов и расходов для целей исчисления налоговой базы по налогу в Книге учета.

В разделе IV Книги учета доходов и расходов содержатся сведения о суммах уплаченных страховых взносов, выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности и платежей (взносов) по договорам добровольного личного страхования.

Таким образом, для определения правильности уменьшения организацией на УСН суммы налога необходимы сведения о суммах уплаченных страховых взносов, выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности и платежей (взносов) по договорам добровольного личного страхования, содержащиеся в разделе IV Книги учета доходов и расходов.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-11-11/40059 от 09.06.2018