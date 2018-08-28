Что делать, если отчет по НДС «завис» в налоговой

Что делать в ситуации, если отчет по НДС отправлен в налоговую инспекцию, но уже две недели нет ответа: принят он или нет, а телефоны ИФНС не отвечают. С таким вопросом обратился в наше сообщество в Фейсбук один из участников.

Бухгалтеры рассказали, что должно помочь получить ответ налоговой о судьбе декларации, если приехать в ИФНС нет возможности:

Позвонить на общефедеральный телефонный номер единого Контакт-центра налоговой службы по телефону: 8800-222-22-22 . Удивительно, но, иногда, только через звонок на общефедеральный номер получается связаться с региональной налоговой инспекцией. Причем, клерки посоветовали сначала звонить не инспектору, ответственному за прием деклараций по ндс, а в it-отдел налоговой, чтобы узнать, что «не так» с файлом.

Удивительно, но, иногда, только через звонок на общефедеральный номер получается связаться с региональной налоговой инспекцией. Причем, клерки посоветовали сначала звонить не инспектору, ответственному за прием деклараций по ндс, а в it-отдел налоговой, чтобы узнать, что «не так» с файлом. Обратиться к оператору связи, через которого сдавали отчет, чтобы они со своей стороны сделали запрос в инспекцию.

Отправить письмо в ИНФС через сайт nalog.ru.

Специалисты предупредили, что «зависание» отчета в налоговой инспекции может иметь неприятные последствия для налогоплательщика, например: штраф за несдачу отчетности и блокировку счета.