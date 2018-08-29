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При приеме сотрудников ИП должен зарегистрироваться в ФСС

Регистрация юрлиц в ФСС осуществляется в порядке «одного окна» при подаче документов в налоговые органы. Иначе обстоит дело с ИП. Они не платят за себя страховые взносы в ФСС, соответственно не подлежат регистрации и не получают пособия за счет средств Фонда.

Однако, как только ИП станет работодателем, т.е. примет на работу хотя бы одного работника, у него возникает обязанность зарегистрироваться в ФСС и уплачивать за своего работника страховые взносы.

Срок для подачи заявления о регистрации в качестве страхователя - не позднее 30 календарных дней со дня заключения трудового договора с первым из принимаемых работников. При дальнейшем приеме на работу сотрудников уведомлять Фонд об этом не требуется.

За нарушение срока регистрации установлен штраф в размере 5 тыс. рублей. Если же ИП просрочил более, чем на 90 календарных дней, штраф увеличивается до 10 тыс. рублей.

Одновременно возможно привлечение и к административной ответственности. В соответствии со ст. 15.32 КоАП предусмотрен штраф в размере от 500 до 1000 рублей.

Если раньше подать заявление можно было только в региональное отделение ФСС по месту жительства ИП, то сейчас введен экстерриториальный принцип. Другими словами, обратиться можно в любое региональное отделение, находясь в командировке или отпуске, вне зависимости от прописки предпринимателя.

Снятие с регистрационного учета ИП осуществляется на основании их заявления в любом региональном отделении в случае прекращения всех трудовых договоров.

Такие разъяснения дает отделение ФСС по Удмуртии.

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