При приеме сотрудников ИП должен зарегистрироваться в ФСС

ВаляЧел Вы тоже многое не знали и не понимали я не перекладывала свою работу на клиента)))) Причем ... Сотрудница Бинбанка воткнула ручку в лицо посетительницы

IgorD У каждого свой опыт, у меня, в основном, положительный, сотрудники разные бывают во всех организа... Сотрудница Бинбанка воткнула ручку в лицо посетительницы

Старый ворчун Мадама, Вы писали:Там еще новый ключ электронный придумали с 2019, поэтому страна столкнется с те... Все онлайн-кассы надо будет перенастраивать в срочном порядке

Wern IgorD, Вы писали:Немного не понял, в чём конкретно у Вас заморочки, но я в последнее время Сбер п... Сотрудница Бинбанка воткнула ручку в лицо посетительницы

Alexej 2011 По моему опыту, личные походы в МИФНС в данном случае никогда не помогали (мне раз сказали, у нас... Налоговики не спешат возвращать деньги после камералки 3-НДФЛ на получение имущественного вычета

IgorD Отделений Сбера по стране очень много, и судить обо всех работниках банка по каким-то своим едини... Сотрудница Бинбанка воткнула ручку в лицо посетительницы

glav=buh Wern, Вы писали:Над.К, Вы писали:Так почему вы при всей этой своей логике так и не согласились, ч... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Wern Над.К, Вы писали:Так почему вы при всей этой своей логике так и не согласились, что нужно легализ... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

ВаляЧел Думаю, сотрудники Сбера гораздо чаще встречают неадекватных клиентов, а не наоборот. Не дум... Сотрудница Бинбанка воткнула ручку в лицо посетительницы

IgorD Немного не понял, в чём конкретно у Вас заморочки, но я в последнее время Сбер посещаю, если надо... Сотрудница Бинбанка воткнула ручку в лицо посетительницы

Над.К Так почему вы при всей этой своей логике так и не согласились, что нужно легализовать наркотики? ... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

НатальяС А российскими производителями упаковки сбор не будет уплачиваться? Экологический сбор будут взимать по новым правилам

Wern Над.К, Вы писали:Я считаю, что легализовать надомный бизнес нужно не с точки зрения собираемости ... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Wern Ну вот прямо сейчас мне по телефону колл-центра сказали, что чтобы досрочно погасить кредит в онл... Сотрудница Бинбанка воткнула ручку в лицо посетительницы

Wern Старый ворчун, Вы писали:glav=buh, Вы писали:А при чем тут семейный ужин, обед и т.д. Мы же говор... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

IgorD Wern, Вы писали:Да, соглашусь, Сбербанк хуже всех. Набраны толпы тупых "маринок", которые ничего ... Сотрудница Бинбанка воткнула ручку в лицо посетительницы

Wern Над.К, Вы писали:А без онлайн-кассы вы СЗВ-М сдать не сможете? Не без онлайн-кассы, а без ... Все онлайн-кассы надо будет перенастраивать в срочном порядке

Wern Да, соглашусь, Сбербанк хуже всех. Набраны толпы тупых "маринок", которые ничего не знают и не ум... Сотрудница Бинбанка воткнула ручку в лицо посетительницы

Над.К А без онлайн-кассы вы СЗВ-М сдать не сможете? Не без онлайн-кассы, а без новой ЭЦП Все онлайн-кассы надо будет перенастраивать в срочном порядке

Nаdine ВаляЧел, Вы писали:Тут мы делаем хитрее - если оборот получается совсем копеечный - мы платим 10%... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

ti605 Anastassya_Mayer, Вы писали:"Меня терзают смутные сомненья", что как бы таких вот "предпенс... 59-летние женщины уже не пенсионерки?

natalisa52 У нас уже давно по законам никто не живёт. Мы все живём по директивам и письмам Минфина. Какие огромные штрафы для продавцов и производителей могут появиться к 2019 году

bestiya7460 И лидирует среди всех банков конечно же СБЕРБАНК!!!! Там столько я всего наслушалась в свой адрес... Сотрудница Бинбанка воткнула ручку в лицо посетительницы

Wern В банках сильная текучка кадров, берут всех подряд, обучать некогда, некому, да и зачем? все равн... Сотрудница Бинбанка воткнула ручку в лицо посетительницы

Гость77 В аудите есть такие понятия как "уровень существенности" и "аудиторская выборка". Так что не факт... Аудиторам придется бесплатно поработать на ФНС?

Mrs AnRe Да оно и до совещания было понятно, когда проект закона готовили, готовили из расчета чтобы было ... Путин выскажет своё мнение о пенсионной реформе в ближайшее время

frolova lena Пережили и даже не заметили отсутствия моего бесценного комментария :) Значит, возможно, он был ... Возможности анонимов на «Клерке» урезаны

saigak Ну завтра мы и услышим тоже самое, что было сказано на совещании... имхо... грустно :( Путин выскажет своё мнение о пенсионной реформе в ближайшее время