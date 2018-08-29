Для плательщиков ЕСХН готовят новую форму

Вы тоже многое не знали и не понимали я не перекладывала свою работу на клиента)))) Причем ...
У каждого свой опыт, у меня, в основном, положительный, сотрудники разные бывают во всех организа...
Мадама, Вы писали:Там еще новый ключ электронный придумали с 2019, поэтому страна столкнется с те...
IgorD, Вы писали:Немного не понял, в чём конкретно у Вас заморочки, но я в последнее время Сбер п...
По моему опыту, личные походы в МИФНС в данном случае никогда не помогали (мне раз сказали, у нас...
Отделений Сбера по стране очень много, и судить обо всех работниках банка по каким-то своим едини...
Wern, Вы писали:Над.К, Вы писали:Так почему вы при всей этой своей логике так и не согласились, ч...
Над.К, Вы писали:Так почему вы при всей этой своей логике так и не согласились, что нужно легализ...
Думаю, сотрудники Сбера гораздо чаще встречают неадекватных клиентов, а не наоборот. Не дум...
Немного не понял, в чём конкретно у Вас заморочки, но я в последнее время Сбер посещаю, если надо...
Так почему вы при всей этой своей логике так и не согласились, что нужно легализовать наркотики? ...
А российскими производителями упаковки сбор не будет уплачиваться?
Над.К, Вы писали:Я считаю, что легализовать надомный бизнес нужно не с точки зрения собираемости ...
Ну вот прямо сейчас мне по телефону колл-центра сказали, что чтобы досрочно погасить кредит в онл...
Старый ворчун, Вы писали:glav=buh, Вы писали:А при чем тут семейный ужин, обед и т.д. Мы же говор...
Wern, Вы писали:Да, соглашусь, Сбербанк хуже всех. Набраны толпы тупых "маринок", которые ничего ...
Почему бы просто не исполнить закон и избежать штрафов - хоть больших, хоть маленьких? У н...
Над.К, Вы писали:А без онлайн-кассы вы СЗВ-М сдать не сможете? Не без онлайн-кассы, а без ...
Да, соглашусь, Сбербанк хуже всех. Набраны толпы тупых "маринок", которые ничего не знают и не ум...
А без онлайн-кассы вы СЗВ-М сдать не сможете? Не без онлайн-кассы, а без новой ЭЦП
ВаляЧел, Вы писали:Тут мы делаем хитрее - если оборот получается совсем копеечный - мы платим 10%...
Anastassya_Mayer, Вы писали:"Меня терзают смутные сомненья", что как бы таких вот "предпенс...
У нас уже давно по законам никто не живёт. Мы все живём по директивам и письмам Минфина.
Бесплатно, аудиторы? Я вас умоляю...
И лидирует среди всех банков конечно же СБЕРБАНК!!!! Там столько я всего наслушалась в свой адрес...
А без онлайн-кассы вы СЗВ-М сдать не сможете? Интересно, почему
В банках сильная текучка кадров, берут всех подряд, обучать некогда, некому, да и зачем? все равн...
В аудите есть такие понятия как "уровень существенности" и "аудиторская выборка". Так что не факт...
1) Почему бы просто не исполнить закон и избежать штрафов - хоть больших, хоть маленьких?2) Увели...
Да оно и до совещания было понятно, когда проект закона готовили, готовили из расчета чтобы было ...
Пережили и даже не заметили отсутствия моего бесценного комментария :) Значит, возможно, он был ...
Ну завтра мы и услышим тоже самое, что было сказано на совещании... имхо... грустно :(
Там еще новый ключ электронный придумали с 2019, поэтому страна столкнется с тем, что нельзя буде...
Очень хочется верить в абсолютную порядочность всех надомных предпринимателей Не верите? Та...
ВаляЧел, Вы писали:Я даже не представляю, что начнется, если до портних-надомниц доберутся... Это...
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