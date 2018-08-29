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Для плательщиков ЕСХН готовят новую форму

Минфин уведомил о разработке нового приказа с формой уведомления об освобождении от НДС для плательщиков единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН).

С 1 января 2019 все плательщики ЕСХН становятся плательщиками налога на добавленную стоимость по умолчанию. И чтобы не платить НДС надо будет подать уведомление.

Получить освобождение смогут не все организации и ИП, а только те, которые получат выручку в пределах установленных лимитов.

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