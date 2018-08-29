Правительство поддержало идею распространения ПСН на животноводство и растениеводство

На сайте кабмина сегодня опубликован отзыв Правительства на законопроект по расширению перечня видов деятельности при применении патентной системы налогообложения.

Напомним, законопроект №483530-7 внесен в Госдуму в июне 2018 группой депутатов от «Единой России».

Законопроектом предлагается включить в перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может ПСН, животноводство и растениеводство, а также услуги в этих областях и предоставить право субъектам Федерации объединять виды предпринимательской деятельности в области животноводства и растениеводства, включая услуги в этих видах деятельности, в отношении которых может применяться ПСН, в единый патент с установлением потенциально возможного к получению дохода.

Правительство отмечает, что в законопроекте следует предусмотреть возможность объединения видов предпринимательской деятельности в областях животноводства и растениеводства, а также услуг в указанных видах деятельности в патенте с установлением единого потенциально возможного к получению годового дохода без определения в НК понятия «единый патент» и внесения в него корреспондирующих изменений.

Правительство поддерживает законопроект при условии его доработки ко второму чтению по замечаниям юридико-технического характера.

Предполагается, что проект будет рассмотрен Госдумой в сентябре 2018.