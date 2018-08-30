Работодателей насильно вынуждают работать с электронными больничными

Процесс внедрения электронных листков нетрудоспособности происходит в добровольно-принудительном порядке, жалуются читатели нашего форума.

Сотрудник после болезни приносит на работу не привычный бумажный больничный, а лист бумаги с номер электронного бюллетеня.

Причем медикам нет никакого дела до того, подключена компания к этой системе или нет.

У нас в организации очень редко сотрудники приносят больничные листки. И то в бумажном виде. Сегодня один сотрудник заявил, что у него только номер электронного больничного. Какие наши действия как работодателя: - Аноним

они спросили у сотрудницы, какая у нас численность и сказали, если численность больше 25 чел, значит отчеты сдаем электронно и значит нам будут выдавать электронные больничные. - olga-osina

Обсуждение происходит в теме форума «электронный больничный».

Отметим, на днях Ростовское региональное отделение ФСС разместило на своем сайте следующую информацию:

Отсутствие у работодателя технической возможности для обработки ЭЛН (в том числе, отсутствие у него электронной подписи) не может являться основанием для отказа в приеме «больничного» листа в электронной форме.

А сотрудники вашей фирмы оформляют электронные больничные? Напомним, на эту тем на нашем сайте проводится опрос. Приглашаем вас принять в нем участие. Голосовать можно ЗДЕСЬ.