При выплатах физлицам по договорам ГПХ применять ККТ не нужно

Минфин в письме № 03-01-15/54311 от 01.08.2018 сообщает, что ККТ применяется лицом, которое реализует товары, выполняет работы, оказывает услуги и которое формирует и передает (направляет) кассовый чек покупателю (клиенту).

При заключении организацией или ИП договора ГПХ с физлицом на реализуемые им в пользу такой организации (ИП) товары (работы, услуги) и последующей выплате денежных средств физлицу покупателем (клиентом) будет являться сама организация (ИП). Однако ввиду положения пункта 1 статьи 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ ККТ применяется исключительно организациями и ИП.

Учитывая изложенное, при осуществлении организацией (ИП) выплаты денежных средств физлицу в рамках обязательств по договору гражданско-правового характера применение ККТ и выдача кассового чека не производятся.

Отметим, если в данном письме Минфина идет речь не только об услугах, которые оказывают физлица, но и товарах. Как следует из документа, во всех этих случаях применять ККТ покупатель не должен.

Между тем в письме ФНС № АС-4-20/15707 от 14.08.2018 поясняется, что в случае если деятельность организации ИП направлена на приобретение товаров у физлиц, в том числе с привлечением подотчетных лиц, и их дальнейшую реализацию, при осуществлении расчетов (выплат денежных средств физлицу за товар) у организации (ИП) возникает обязанность в применении ККТ и, соответственно, в выдаче (направлении) кассового чека (бланка строгой отчетности).