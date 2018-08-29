Какой штраф грозит работодателям за увольнение предпенсионеров

Выступая сегодня перед россиянами, Президент Владимир Путин заявил, что необходимо установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приёме на работу граждан по причине их возраста.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что наказанием за увольнение работников в предпенсионном возрасте могут стать штраф до 200 тысяч рублей или зарплата за 18 месяцев.

«Будем базироваться на статье за необоснованное увольнение женщины по мотивам беременности или имеющей детей до трёх лет… Это штраф до 200 тысяч рублей или зарплата за 18 месяцев», — цитирует ее слова РИА Новости.

При этом, по ее словам, введение уголовной ответственности за увольнение сотрудников в предпенсионном возрасте надо обсуждать с работодателями и профсоюзами.