F.A.Q о налоговых вычетах: благотворительность

Сегодня, в нашей постоянной рубрике «F.A.Q о налоговых вычетах» мы дадим ответы на часто задаваемые вопросы о получении социального вычета по расходам на благотворительность.
Как получить вычет на благотворительность?
Для получения такого социального вычета необходимо:
- заполнить декларацию 3-НДФЛ по окончании года, в котором осуществлялся перевод денег на благотворительность;
- получить справку по форме 2-НДФЛ, которая подтвердит доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13%;
- собрать копии документов, подтверждающих ваши расходы на благотворительность. Такими документами могут быть квитанции, приходные кассовые ордера, банковские выписки, платежные поручения и договоры на оказания благотворительных услуг;
- подать в налоговую весь комплект документов.
Есть ли какое-то ограничение по сумме вычета на благотворительность?
При определении размера налоговой базы в соответствии с п. 3 ст. 210 НК РФ, следует учесть, что сумма вычета не может превышать 25% суммы дохода, полученного в налоговом периоде.
О том, можно ли перечислять пожертвования через работодателя и возможно ли перенесение части вычета на другой календарный год, узнайте здесь.
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