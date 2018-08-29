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F.A.Q о налоговых вычетах: благотворительность

Сегодня, в нашей постоянной рубрике «F.A.Q о налоговых вычетах» мы дадим ответы на часто задаваемые вопросы о получении социального вычета по расходам на благотворительность.

Как получить вычет на благотворительность?

Для получения такого социального вычета необходимо:

  • заполнить декларацию 3-НДФЛ по окончании года, в котором осуществлялся перевод денег на благотворительность;
  • получить справку по форме 2-НДФЛ, которая подтвердит доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13%;
  • собрать копии документов, подтверждающих ваши расходы на благотворительность. Такими документами могут быть квитанции, приходные кассовые ордера, банковские выписки, платежные поручения и договоры на оказания благотворительных услуг;
  • подать в налоговую весь комплект документов.

Есть ли какое-то ограничение по сумме вычета на благотворительность?

При определении размера налоговой базы в соответствии с п. 3 ст. 210 НК РФ, следует учесть, что сумма вычета не может превышать 25% суммы дохода, полученного в налоговом периоде. 

О том, можно ли перечислять пожертвования через работодателя и возможно ли перенесение части вычета на другой календарный год, узнайте здесь.

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