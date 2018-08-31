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С какими проблемами сталкивается бизнес при работе с ЛесЕГАИС

Бизнес-омбудсмен Тюменской области Лариса Невидайло провела рабочую встречу с руководителем департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Вячеславом Дробышевым, в ходе которой были озвучены проблемы бизнеса при применении системы учета оборота древесины ЛесЕГАИС.

Предпринимателям сложно выполнить обязанность по декларированию продажи  в срок «не позднее одного дня до дня транспортировки».

Указанная обязанность вынуждает розничный магазин, который официально проводит древесину в ЛесЕГАИС, откладывать момент транспортировки товара на сутки и более от дня продажи для выполнения указанной обязанности. Вместе с тем, такое условие не устраивает покупателя, который не готов ждать и уходит к нелегальному продавцу, который не только ЛесЕГАИС не применяет, но и продает «в серую».

Так, одного из крупных предпринимателей на территории  УрФО уже привлекли к административной ответственности  по 4 фактам в общей сумме 400 тыс. рублей, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Кроме того, система ЛесЕГАИС не интегрирована с существующими системами  автоматизации  хозяйственной деятельности  предприятия (1С и т.п.), что не позволяет магазинам,  по аналогии с алкогольной ЕГАИС, одновременно проводить продажу товара и его учет в системе.

В итоге региональный бизнес-омбудсмен внесла ряд предложений по корректировке системы учета оборота древесины.

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