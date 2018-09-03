Как облагается зарплата иностранных работников - высококвалифицированных специалистов

В соответствии с пунктом 3 статьи 224 НК ставка НДФЛ установлена в размере 30% в отношении всех доходов, получаемых физлицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ, за исключением доходов, получаемых, в частности, от осуществления трудовой деятельности в качестве высококвалифицированного специалиста, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 13%.

С учетом изложенного в отношении доходов от осуществления трудовой деятельности, получаемых сотрудниками организации, признаваемыми ВКС, применяется налоговая ставка в размере 13%.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-06/54287 от 01.08.2018.

Что касается взносов, то с выплат в пользу временно проживающих и работающих по трудовым договорам на территории РФ иностранных граждан, признанных, уплачиваются страховые взносы на ОПС в размере 22% в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов и 10% свыше данной предельной величины базы и на обязательное соцстрахование на случай временной нетрудоспособности в размере 2,9% в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов. Страховые взносы на ОМС не уплачиваются.