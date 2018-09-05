Как оформляется утрата права на применение УСН или ЕСХН

Смена статуса налогоплательщика, применяющего ЕСХН или УСН, в связи с утратой права на применение данных спецрежимов производится на основании представленного налогоплательщиком сообщения об утрате права на применение ЕСХН (УСН).

В случае, непредставления соответствующего сообщения у налоговых органов отсутствуют основания признавать налогоплательщика утратившим право на применение указанных специальных режимов и перешедшим на ОСНО, за исключением выявления указанных фактов в ходе налоговых проверок.

В случае обнаружения фактов нарушения условий и требований применения ЕСХН (УСН) в ходе налоговой проверки, данные обстоятельства отражаются в акте налоговой проверки и решении, принимаемом по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки, соответственно. На основании вступившего в силу решения по налоговой проверке налогоплательщик считается утратившим право на применение данных спецрежимов и перешедшим на ОСНО.

Если налоговым органом вне рамок налоговой проверки выявлено, что налогоплательщик не соответствует условиям, установленным для применения данных спецрежимов, налоговый орган информирует об этом налогоплательщика по формам № 26.1-4 и № 26.2-4.

В бланках указавается, что налогоплательщик, в случае утраты права на применение ЕСХН (УСН), обязан в течение 15 дней по истечении отчетного (налогового) периода сообщить в налоговый орган о переходе на иной режим налогообложения.

При этом НК не содержит положений, предусматривающих перевод налогоплательщика с указанных спецрежимов на ОСНО на основании направленного ему налоговым органом сообщения. Сообщение о несоответствии требованиям применения ЕСХН (УСН) носит уведомительный характер.

Ткие разъяснения дает ФНС в письме № СД-4-3/16474@ от 24.08.2018.