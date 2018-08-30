Какие госуслуги ФНС и ПФР теперь смогут оценивать граждане

В настоящее время граждане могут оценивать эффективность деятельности руководителей органов власти с учётом качества предоставления ими государственных услуг. Результаты этой оценки служат основанием для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей.
Перечень госуслуг, в отношении которых проводится такая оценка, утвержден Постановлением Правительства от 12.12.2012 №1284.
Сегодня на сайте кабмина опубликовано новое Постановление Правительства от 28.08.2018 №1006, которым установленный механизм оценки гражданами качества предоставления госуслуг распространен на самые массовые и социально значимые госуслуги, которые востребованы в значительной степени.
В перечень государственных услуг, в отношении которых будет проводиться такая оценка, включены ещё 13 госуслуг. В том числе две госуслуги, предоставляемые ФНС, восемь госуслуг, предоставляемых ПФР, и три госуслуги, предоставляемые ФСС.
|Ведомство
|Госулуга
|ФНС
|Представление выписки из ЕГРН
|Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц
|ПФР
|Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению
|Информирование застрахованных лиц о состоянии их ИЛС в системе ОПС
|Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе ОПС, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об обмене или о выдаче дубликата страхового свидетельства
|Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в РФ
|Информирование граждан о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг
|Осуществление компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами
|Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории РФ и обратно пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
|Прием заявления застрахованного лица о распределении средств пенсионных накоплений
|ФСС
|Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также выплата компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников
|Назначение обеспечения по обязательному соцстрахованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией застрахованного при наличии прямых последствий страхового случая
|Назначение обеспечения по обязательному соцстрахованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде единовременной и (или) ежемесячной страховой выплаты застрахованному либо лицам, имеющим право на получение страховых выплат в случае его смерти
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