Какие госуслуги ФНС и ПФР теперь смогут оценивать граждане

В настоящее время граждане могут оценивать эффективность деятельности руководителей органов власти с учётом качества предоставления ими государственных услуг. Результаты этой оценки служат основанием для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей.

Перечень госуслуг, в отношении которых проводится такая оценка, утвержден Постановлением Правительства от 12.12.2012 №1284.

Сегодня на сайте кабмина опубликовано новое Постановление Правительства от 28.08.2018 №1006, которым установленный механизм оценки гражданами качества предоставления госуслуг распространен на самые массовые и социально значимые госуслуги, которые востребованы в значительной степени.

В перечень государственных услуг, в отношении которых будет проводиться такая оценка, включены ещё 13 госуслуг. В том числе две госуслуги, предоставляемые ФНС, восемь госуслуг, предоставляемых ПФР, и три госуслуги, предоставляемые ФСС.