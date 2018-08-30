Какой документ бухгалтер должен знать наизусть?

Письмо ФНС России №ЕД-4-15/13247@ от 10 июля 2018 года. Его бухгалтер должен выучить его наизусть, и финансовый директор должен внимательно письмо проштудировать.

Что написано в этом документе? Что рекомендуют делать налоговикам, и что они будут делать? Налоговики до выездной налоговой проверки, до любых официальных мероприятий налогового контроля будут проводить свои мероприятия налогового контроля в отношении тех организаций, у которых есть признаки отсутствия хозяйственной деятельности, и затем, согласно приложенной к этому письму методике, этим организациям будет отказано в приеме деклараций по налогу на прибыль и по налогу на добавленную стоимость.

Соответственно, если ваша компания связана с подобными организациями, а им отказали в приеме деклараций, то на вас это тоже отразится: вы, скорее всего, не сможете поставить к вычету ни НДС, ни уменьшить налог на прибыль. Потому что, если в результате указанных профилактических мер будут обнаружены эти нарушения, то ИФНС аннулируют декларацию по НДС и по налогу на прибыль, предупредив об этом налогоплательщика в течение пяти рабочих дней. Если вас это коснется, то у вас произойдет тоже самое: это будет полный попандос, — Владимир Туров.

Итак, шаги, которые налоговики должны предпринять при наличии критериев неблагонадежности

Шаг № 1: допрос руководителя юрлица либо ИП. Цитата: «В ходе допроса необходимо осуществить проверку полномочий лиц (в том числе выдавших доверенности) и установить причастность (непричастность) лиц к ведению финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика, подписанию налоговых деклараций, выдаче соответствующих доверенностей, получению сертификатов ключей электронных подписей». В ходе допроса необходимо установить, является ли этот человек действительным руководителем (учредителем) или не является. И на этом этапе налоговая декларация может быть аннулирована. Т.е. приходит руководитель и говорит: «Я ни при чем». Все, декларация аннулируется. Если на шаге № 1 не удается аннулировать декларацию, будет шаг № 2.

Шаг № 2: осмотр помещений по адресу юрлица в пределах местонахождения юрлица и истребование в соответствии с пунктом 2 статьи 93.1 НК РФ у банков документов и информации в целях установления проверки полномочий лиц, обратившихся для открытия счета.

Затем истребование документов и информации у удостоверяющего центра с целью установления и проверки полномочий лиц, обратившихся за получением сертификата ключей проверки электронных подписей. А затем уже будет проводиться экспертиза документов, а также экспертиза информации на машинных носителях (почерковедческая экспертиза, автороведческая, технико-криминалистическая) и т.д.

Какие признаки будут искать налоговики, чтобы заняться вашей компанией вплотную? Читайте об этом в статье Владимира Турова.