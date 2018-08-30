Кудрин признал, что госсредства разворовываются

Глава Счетной палаты, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает оправданным мнение общества о широком размахе воровства государственных ресурсов в России.
«Люди уверены, что воровство госфинансов широко распространено. Это мнение, к сожалению, оправданно. Я могу долго объяснять, почему сложилось именно так, каких институтов, в том числе политических и национальных, не хватает для сдерживания воровства», — заявил он в интервью газете «КоммерсантЪ».
Кудрин считает, что есть и надоработка Счетной палаты, что госресурсы разбазариваются и воруются. Кроме того, он признал, что до сих пор органы контроля не научились работать с ценами госконтрактов, хотя этим занимаются уже 20 лет
«Значит, мы не смогли создать те институты контроля, как общественные, так и государственные, которые бы ограничивали воровство», - сказал Алексей Кудрин.