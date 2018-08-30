Директора боятся брать трубку, когда звонят бухгалтеры

Кто бы мог подумать, что директор боится брать трубку, когда звонит бухгалтер? Оказалось это так. Об этом рассказали участники нашего профессионального сообщества в Фейсбук, а им, в свою очередь, поведали сами директора. Руководители считают, что бухгалтер звонит только с плохими новостями.

Директор сидя на каких-то переговорах и получив сообщение от меня, озвучила этим контрагентам, мол вот бух просит созвониться, мол боюсь, звонить! Услышала в ответ, мол дааа, мы тоже боимся, когда бух звонит. На том они и сошлись: бухгалтера надо бояться, и с хорошими новостями он обычно не звонит. — Ирина Вершинина

Изменения в законодательстве, создающие проблемы для бизнеса, накладывают нерадостный оттенок на общение руководства с бухгалтерами.

Вчера просила соизволения шефа оплатить семинар по изменениям в законодательстве. Одобрил, а потом сказал со вздохом: «Опять настроение портить будете?» — Вера Золотова

И уже никто не ждет от бухгалтерского отдела хороших новостей.

Наш директор в бухгалтерию всегда заходит со словами: «Ну, что у нас плохого?» — Светлана Тер

Клеркам осталось порадоваться, что по нынешним временам гонцам, принесшим плохую весть голову не рубят.