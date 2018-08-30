«Аэрофлот» будет брать деньги за выбор места в самолете

«Аэрофлот» в ходе телефонной конференции для инвесторов в четверг заявил о планах ввести в 2018-2019 годах новые дополнительные услуги для пассажиров в рамках стратегии управления доходами и затратами группы на фоне сложных рыночных условий.

Среди таких услуг — платный выбор мест в эконом-классе, онлайн оформление перевозки багажа, продажи дополнительного питания и напитков на борту (проект Sky Cafe), говорится в презентации. Также «Аэрофлот» планирует расширять маршрутную сеть, «улучшая трансферный потенциал», пишет «Интерфакс».

В рамках сокращения затрат компания продолжит оптимизировать общие и административные расходы и инвестиции в маркетинг. Кроме того, «Аэрофлот» намерен договариваться о скидках «со всеми контрагентами и поставщиками услуг, в том числе топлива», указано в презентации.

Накануне «Аэрофлот» отчитался за I полугодие по МСФО: выручка выросла на 13,2%, до 265,8 млрд руб., тем не менее, группа получила чистый убыток в размере 5,2 млрд руб. С одной стороны, этот результат превзошел прогноз аналитиков (консенсус-прогноз «Интерфакса» предполагал 9 млрд руб. убытка), с другой — он значительно хуже результата за аналогичный период прошлого года (была чистая прибыль в 2,9 млрд руб.). Ключевым фактором, повлиявшим на операционные затраты группы, стал рост цен на авиационный керосин.