Нотариусы начнут оказывать услуги через интернет

Почему нельзя было воспользоваться другими средствами? Потому что это Сбербанк. У них все н...
Запутанный бред сумасшедшего - власти в целом и фискалов в частности.
Пластиковая карта - лишь одно из средств доступа к счёту. Почему нельзя было воспользоваться друг...
Так и директора звонят только с плохими новостями.
В середине 90-х такое уже было: работающих пенсионеров лишили пенсии. Прекрасно помню это по свое...
имя, Вы писали:В вопросах экономики нельзя использовать чисто бухгалтерский подход. У нас и эконо...
IriEro, хорошая была опечатка, да ))
Wern, конечно, хорошо. Только это самые низкооплачиваемые вакансии, и туда никто не идет. Вот при...
Ох уж эти бухгалтера, раньше просто пользы не было, а теперь еще и вред от них)
Минфин с ФНС между собой не могут договорится - общей суммой или каждая отдельноИ кому верить?
MissCherie, Вы писали:Сейчас всё намного хуже((( потому что все "простые"/подработочн...
Каждый товар надо пробивать.
Молодцы переняли наконец-то Казахский опыт, нужно отправить в командировку правительство у ближай...
"Кудрин считает, что есть и надоработка Счетной палаты, что госресурсы разбазариваются и&nbs...
Теперь граждане смогут сэкономить и обойтись простой электронной подписью. Но при условии, что пр...
оплачивается стоимость флеш-носителя Удостоверяющие центры берут деньги один раз, и подпись продл...
Сейчас всё намного хуже((( потому что все "простые"/подработочные места плотно заняты...
Видишь суслика? — Нет. — И я не вижу. А он есть!
Что имеем по факту "ККТ не дорого" для тех кто хочет буквально исполнять закон с наименован...
Анабиоз - Сон разума в стране, начиная от бояр, кончая крепостными.
IgorD, Вы писали:Nаdine, не обманывайте не преувеличивайте, уж в Москве любой работы полно. ...
nadezhdap_kor, Вы писали:А как все грамотно вывернули: правительство плохое, п-н хороший.. Все-та...
Да беременные достали, особенно если вы белый работодатель над вами издеваются как хотят. После т...
Но вы предпочитаете не новые аргументы приводить, а все тот же самый десять раз повторять.  ...
Nаdine, не обманывайте не преувеличивайте, уж в Москве любой работы полно.
MissCherie, Вы писали:Зато у нас есть вычет 1400 на ребенка в месяц.. смешно, если бы не было так...
ну вот, раньше беременные терроризировали работодателей (хочу приду на работу, хочу не прид...
Я стала работать со Сбером недавно, уже в новом дизайне, но не столкнулась ни с какими сложностям...
Да официально к нам от биржи труда приходят люди еле волочащие ноги на вакансию грузчика и просят...
natalisa52, Вы писали:Mrs AnRe, Вы писали:natalisa52, Вы писали:Mrs AnRe, Вы писали:_ Такое ...
Во-первых, согласна. Соглашение сторон намного проще и удобнее для работодателя. вообще не понима...
за тяжелые условия труда надо налогов больше платить, зачем нужно с мед осмотрами замораживаться,...
Врачей сейчас, тоже заставят всех пенсионеров делать здоровыми. Им ведь пахать и пахать... М...
Вот сказал своё веское слово и поутихли. А я хотел в январе начать уже на печке лежать. Ан нет.
Mrs AnRe, Вы писали:natalisa52, Вы писали:Mrs AnRe, Вы писали:_ Такое ощущение, что в в мире...
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