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Нотариусы начнут оказывать услуги через интернет

Скоро можно будет существенно сэкономить время на походы к нотариусу. Подготовлен законопроект по которому нотариальные услуги будут оказываться дистанционно - через интернет. 

Конечно, не все нотариальные действия будут производится удаленно - это невозможно по процессуальным и процедурным основаниям, но некоторые услуги будут оказываться онлайн.

Например: заверить переписку в интернете, одобрить перевод текста, зафиксировать авторские права на контент и даже удостоверить сделку купли-продажи недвижимости.

Подробности здесь.

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