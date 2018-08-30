Нотариусы начнут оказывать услуги через интернет

Скоро можно будет существенно сэкономить время на походы к нотариусу. Подготовлен законопроект по которому нотариальные услуги будут оказываться дистанционно - через интернет.

Конечно, не все нотариальные действия будут производится удаленно - это невозможно по процессуальным и процедурным основаниям, но некоторые услуги будут оказываться онлайн.

Например: заверить переписку в интернете, одобрить перевод текста, зафиксировать авторские права на контент и даже удостоверить сделку купли-продажи недвижимости.