При потере кормильца предоставляется льгота по уплате налога на имущество

Льготой по налогу на имущество физических лиц имеют право пользоваться получатели страховой пенсии по случаю потери кормильца. Об этом напомнили в Управлении ФНС Ульяновской области

В соответствии с пп.10 п.1 ст. 407 Налогового кодекса РФ от уплаты налога на имущество физических лиц освобождаются пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством. Право на получение страховой пенсии по случаю потери кормильца имеют дети умершего кормильца, не достигшие возраста 18 лет, а также члены семьи умершего кормильца при условии, что они не работают и осуществляют уход за детьми умершего кормильца, не достигшими 14 лет и имеющими право на страховую пенсию по случаю потери кормильца.

Дети умершего кормильца и члены его семьи, осуществляющие уход за малолетними детьми умершего кормильца, являются самостоятельными категориями лиц, имеющими право на получение страховой пенсии. В случае установления им страховой пенсии они признаются получателями страховой пенсии (пенсионерами).

Следовательно, от уплаты налога на имущество физических лиц по основанию, предусмотренному пп.10 п.1 ст.407 Налогового кодекса РФ, освобождаются граждане, являющиеся получателями пенсий, в том числе страховой пенсии по случаю потери кормильца, вне зависимости от того, кому осуществляется доставка такой пенсии.

Такие выводы изложены в письме Минфина от 15.08.2018 № 03-05-04-01/57921, которое было направлено в ФНС.