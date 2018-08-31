Нужны ли работодателям сотрудники-предпенсионеры

Некоторые работодатели уже задумывается над тем, как изменится работа с персоналом после значительного увеличения количества кандидатов старшего возраста на рынке труда: 8% работодателей планируют пересмотреть схему мотивации персонала, 6% пересмотрят политику найма, 5% внесут изменения в систему обучения и корпоративную культуру.

Такие данные приводит Рекрутинговая компания Antal, которая провела опрос среди работодателей.

Пока соискатели старше 50 пользуются на рынке труда наименьшим спросом. По данным исследования рынка труда Antal за 2018 год именно среди группы сотрудников такого возраста наименьший процент тех, кто получал за прошедший год новые предложения от работодателей.

«Работодатели действительно обращают внимание на возраст соискателей. Уже после 40 лет у кандидатов могут возникнуть определенные трудности с поиском, а после 45-50 лет ситуация становится еще более сложной. За год мы устраиваем на работу около тысячи менеджеров, среди них кандидаты старше 50 лет составляют примерно один процент.

Причем в международных компаниях в России чаще можно столкнуться с тем, что кандидатов старшего возраста рассматривают менее охотно. Одна из причин – возраст самих нанимающих менеджеров. Не всем менеджерам комфортно брать в подчинение сотрудников старше себя по возрасту. Кто-то не чувствует себя комфортно в такой ситуации, кому-то еще не хватает управленческих компетенций. Поэтому нанимающий менеджер в возрасте 30-40 лет предпочтет сделать предложение о работе тому, кто младше. Российские работодатели в среднем чуть меньше акцентируют внимание на возрасте.

Определенная предвзятость работодателей к возрасту заставляет некоторых кандидатов идти на обман. Они занижают возраст в резюме, чтобы пройти первичный отбор и попасть на собеседование. Уже при личном общении у них часто есть все шансы доказать, что они вполне подходят на открытую позицию. Дальше ситуация может развиваться по двум сценариям: когда выясняется правда, некоторые закрывают глаза на этот момент и предлагают работу кандидату, так как на собеседовании он уже завоевал расположение работодателя, в другом же случае работодатель принципиально отказывает кандидату, так как тот поступил неэтично. Однако работодатели сами вынуждают кандидатов прибегать к такой лжи, так как те знают, как бы они ни подходили на открытую вакансию, иногда им просто не пройти формальный фильтр по возрасту», – комментирует менеджер Antal Ангелина Воскресенская.

А что сами сотрудники? Кандидаты старше 50 лет понимают, что пока их положение на рынке труда не самое выигрышное. Соискатели после 50 лет охотнее идут на уступки в переговорах с работодателями.

«То, что с возрастом человек становится менее профпригоден – по большому счету заблуждение. Гибкость ума и умение адаптироваться – качества, связанные не с возрастом, а с персоналиями человека. Некоторые, увы, и в 20 лет не смогут похвастаться ими, а другие и в 60 лет будут активны, энергичны и любознательны. Нужно менять стереотип о том, что люди после определенного возраста теряют эффективность. Сотрудники после 50 помимо жизненного и профессионального опыта имеют и другие преимущества перед более молодыми коллегами. Они готовы стабильно и качественно работать, не меняя места работы по многу лет. У них уже нет таких карьерных амбиций, они не отвлекаются на семейные заботы, так как их дети, скорее всего, уже взрослые, и могут спокойно работать с высокой степенью самоотдачи. Стереотип о том, что после 40 люди начинают болеть чаще, тоже не вполне оправдан. Больничные берут сотрудники всех возрастов», – дополняет менеджер Antal Ангелина Воскресенская.