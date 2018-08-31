Минтруд против снижения ставки страхвзносов для людей предпенсионного возраста

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин напомнил о снижении ставки страховых взносов до 22% этим летом в ответ на предложение работодателей ввести льготную ставку взносов для занятых россиян предпенсионного возраста. Об этом он заявил журналистам в Госдуме в пятницу, комментируя обсуждение пенсионного законопроекта на заседании рабочей группы нижней палаты.

«В июле этого года Государственная дума по предложению правительства приняла решение, что ставка страховых взносов для работодателей снижается с 26% до 22%. Как помните, эта ставка была льготной, она продлевалась каждый год и была неопределенность у работодателей, будет такое решение или не будет, найдет ли федеральный бюджет деньги для того, чтобы эти расходы Пенсионного фонда компенсировать, или не найдет. Так вот, решение, которое было принято, что ставка 22% — это стандартная ставка, на всю оставшуюся жизнь», — приводит слова Топилина «Интерфакс».

По мнению главы Минтруда, это снижение и есть льгота для всех работодателей.