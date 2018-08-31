Что изменилось в работе ОФД за два года

Два года назад, 1 сентября 2016 года «Платформа ОФД» получила разрешение на обработку фискальных данных.

Сейчас на рынке 19 разных ОФД. Что изменилось за это время в работе операторов фискальных данных и какие результаты за 2 года? Рассмотрим на примере компании «Платформа ОФД», крупнейшего оператора фискальных данных России по версии Cnews Analytics.

По словам генерального директора компании Алексея Барова, каждую секунду из разных уголков России в ФНС передается около 300 чеков, а в часы пик — до 800. Только за один день «Платформа ОФД» обрабатывает по 30 млн кассовых чеков, которые передают более 600 тыс ККТ. Компанией принято и передано в ФНС более 11,5 млрд кассовых чеков.

В магазине приложений ОФД — с июня 2018 года фиксируется ежемесячный прирост числа скачиваний сервисов в 2 раза. Самые популярные приложения — по синхронизации данных ОФД с сервисами в рамках 1С, по контролю выручки. Отзывы клиентов о приложениях позволяют говорить о том, что маркетплейс ценен и удобен прежде всего для бухгалтерии — при формировании отчетности. Сервисами пользуются, главным образом, компании малого бизнеса (владельцы 2-3 касс), но есть и клиенты, которые устанавливают приложение сразу на несколько десятков ККТ.

Операторы фискальных данных разрабатывают для бизнеса новые прогрессивные инструменты для аналитики и управления бизнесом. Например, для торговых центров и предпринимателей в них — работает решение, которое помогает торговым точкам экономить на арендной плате. Торговые центры, в свою очередь, могут контролировать свой бизнес в онлайн-режиме, развивать маркетинговые активности, спецпредложения для торговых точек и посетителей ТЦ.

Как это работает:

— Арендатор получает арендную ставку, которая зависит не от арендуемой площади, а от оборота торговой точки. И пользуется аналитическим инструментарием «Платформа ОФД» в личном кабинете.

— Арендодатель в режиме реального времени получает агрегированные данные по обороту торговой точки, без дополнительного оборудования на кассах, и формирует гибкие условия для каждого клиента, развивает собственные решения, маркетинговые активности или иные спецпредложения на основе полученных данных.

Развиваются аналитические сервисы, а так же новые сервисы кредитования совсместно с банковских сектором. Подробнее о сервисах можно узнать здесь.