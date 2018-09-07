Организации-правопреемнику не дадут вычет по транспортному налогу на платежи в «Платон»

Согласно статье 357 НК налогоплательщиками транспортного налога признаются лица, на которых зарегистрированы транспортные средства.

Согласно пункту 2 статьи 362 НК сумма транспортного налога, исчисленная по итогам налогового периода налогоплательщиками-организациями в отношении каждого транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре транспортных средств системы взимания платы, уменьшается на сумму платы в «Платон», уплаченную в отношении такого транспортного средства в данном налоговом периоде.

В Реестре осуществляется регистрация транспортного средства и его собственника.

Учитывая изложенное, до регистрации в Реестре перешедшего в порядке правопреемства транспортного средства и организации-правопреемника как его собственника указанный налоговый вычет по транспортному налогу не предоставляется.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-4-21/13355@ от 11.07.2018.