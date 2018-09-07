Когда отражать в составе доходов сумму ущерба по решению иностранного суда

В соответствии с пунктом 3 статьи 250 НК внереализационными доходами налогоплательщика признаются доходы в виде признанных должником или подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба.

Датой получения указанных доходов признается дата признания должником либо дата вступления в законную силу решения суда.

Специальных положений, связанных с моментом признания дохода, присужденного решениями иностранных судов, Налоговый кодекс не содержит.

Для вступления в законную силу решения иностранного арбитражного суда на территории РФ не требуется его признание российским судом. Оно вступает в законную силу по закону государства, на территории которого оно принято и в этот момент присужденные суммы должны быть включены во внереализационные доходы общества.

Таким образом, присужденные решением иностранного суда в пользу российской организации суммы убытков (ущерба) подлежат включению во внереализационные доходы в том отчетном (налоговом) периоде, на который приходится дата вступления в силу судебного акта по закону государства, на территории которого он принят.

Документом, свидетельствующим о признании должником обязанности по уплате кредитору в полном объеме либо в меньшем размере штрафов, пеней, иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств и (или) по возмещению убытков (ущерба) исходя из условий договора, может являться двусторонний акт, подписанный сторонами (соглашение о расторжении договора, акт сверки и т.п.), или письмо должника или иной документ, подтверждающий факт нарушения обязательства, позволяющий определить размер суммы, признанной должником.

Самостоятельным основанием, свидетельствующим о признании должником данной обязанности полностью или в части, является соответственно полная или частичная фактическая уплата им кредитору соответствующих сумм. В этом случае фактически уплаченные должником суммы подлежат включению кредитором в состав внереализационных доходов.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № СД-4-3/16391@ от 24.08.2018.