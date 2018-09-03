Центральный Банк сформирует новый черный список клиентов

С 26 сентября в России будет формироваться новый черный список банковских клиентов. В него будут попадать граждане и компании, на чьи счета будут поступать средства, похищенные хакерами. Эксперты считают, что попасть в такие списки могут и добросовестные клиенты, пишет «Коммерсантъ».

Список будет сформирован на основе данных, полученных Центробанком от кредитных организаций.

Регулятор опубликовал на своем сайте проект указания, в соответствии с которым банки, обнаружившие несанкционированные операции обязаны передавать в ЦБ номера карт, электронных кошельков, мобильных телефонов или счетов получателей средств. Далее, ЦБ будет запросит у банка-получателя информацию, позволяющую идентифицировать клиента-получателя,— данные паспорта и СНИЛС. Информация о лицах и компаниях, на счета которых были попытки вывода денежных средств, будет обобщена ЦБ и доведена до всех кредитных организаций.

Банки выявившие среди своих клиентов потенциальных получателей похищенных средств, должны установить им ограничение на переводы и на снятие наличных.

Эсперты считают, что в этом списке могут оказаться и законопослушные клиенты, в случае, если их счета злоумышленники использовали тайно или в случае ошибок. Механизма исключения из списка не предусмотрено.