Поставщики & покупатели: кто заплатит за повышение ставки НДС в начале 2019 года

Если клиентам выставить счет на оплату в конце 2018 года со ставкой НДС 18%, а отгрузка и, возможно, оплата пройдет только в 2019 году, когда ставка уже повысится, за чей счет будет это двухпроцентное повышение НДС? Этот вопрос стал предметом обсуждения на нашем форуме.

Бухгалтеры отмечают, что в переходный период будут трудности и лучше заранее четко прописать все нюансы в договорах.

В этой ситуации может быть 2 решения: 1) продавец отгружает товар по прежней стоимости, «откручивая» от нее НДС. То есть в данном случае повышение ставки НДС – это дополнительные издержки продавца. 2) общая стоимость увеличивается, так как на «чистую» цену накручивается НДС уже не 18, а 20%. То есть в этом случае повышение ставки НДС ложится на плечи покупателя и он должен доплатить разницу.

Обсуждение происходит в теме форума «НДС 20% с января 2019г перепродажа».

А как вы планируете поступить? Ваши покупатели будут доплачивать за товар, отгруженный по ставке НДС 20%, а оплаченный по ставке 18%?

Напомним, недавно Минфин в письме от 28.08.2018 № 24-03-07/61247 разъяснил, что будет с ценой уже заключенного госконтракта после повышения ставки НДС.