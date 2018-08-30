Что будет с ценой уже заключенного госконтракта после повышения ставки НДС

Минфин выпустил информационное письмо от 28.08.2018 № 24-03-07/61247 по вопросу изменения цены контрактов после повышения ставки НДС.

В документе отмечается, что Федеральным Законом № 303-ФЗ от 03.08.2018 предусмотрено, в том числе повышение с 1 января 2019 размера ставки НДС

с 18 до 20%. При этом не предусмотрено исключений в отношении товаров (работ, услуг), реализуемых в рамках контрактов, заключенных

до 1 января 2019, в том числе государственных и муниципальных контрактов.

Риски, связанные с исполнением контрактов, в том числе инфляционные, относятся к коммерческим рискам поставщика (подрядчика, исполнителя), которые предусматриваются в цене заявки на участие в закупке.

Цены контрактов, заключенных до повышения ставки НДС, не подлежат изменению в связи с таким повышением.

Вместе с тем Законом о контрактной системе предусмотрена возможность внесения изменений в контракты, в том числе при изменении ставки НДС.

Так, постановлением № 1186 от 19.12.2013 установлены следующие размеры цены контракта, заключенного на срок не менее чем 3 года для обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта РФ и на срок не менее чем 1 год для обеспечения муниципальных нужд, при которой или при превышении которой существенные условия контракта могут быть изменены в установленном порядке, в случае если выполнение контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно:

10 млрд. рублей – для контракта, заключенного для обеспечения федеральных нужд. При этом цена может быть изменена на основании решения Правительства РФ;

1 млрд. рублей - для контракта, заключенного для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации. При этом цена может быть изменена на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ;

500 млн. рублей - для контракта, заключенного для обеспечения муниципальных нужд. При этом цена может быть изменена на основании решения местной администрации.