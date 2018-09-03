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Забыли подать заявление о переходе на ЕНВД? Получите штраф

Управление ФНС Липецкой области напоминает, что организации или индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на уплату единого налога на вмененный доход, должны подать заявление в налоговые органы. Срок для подачи заявления в качестве налогоплательщика ЕНВД составляет пять рабочих дней со дня начала применения этой системы налогообложения.
 
Согласно пункту 1 статьи 116 Кодекса нарушение налогоплательщиком срока подачи заявления о постановке на учет в налоговом органе влечет взыскание штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Таким образом, при установлении факта нарушения организацией или индивидуальным предпринимателем срока подачи заявления о постановке на учет в качестве налогоплательщика единого налога, налоговый орган вправе привлечь такую организацию или индивидуального предпринимателя к ответственности. Данная позиция доведена до налоговых инспекций письмом ФНС от 29 марта 2016 г. № СА-4-7/5366. Аналогичный вывод поддержан и судебной арбитражной практикой.

За период с 1 января 2018 года по 1 августа 2018 года, липецкие налоговики выявили и привлекли к ответственности 14 «забычивых» индивидуальных предпринимателей, собрав штрафов на сумму 140 тыс. рублей.
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