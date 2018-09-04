ПФР отменяет индексацию пенсии директору ООО, на которого не сдавалась СЗВ-М

С помощью формы СЗВ-М Пенсионный фонд выявляет работающих пенсионеров. Этой категории граждан пенсия не индексируется, а также им не выплачивается ФСД (социальная доплата к пенсии).

Недавно пенсионщики стали настаивать на сдаче СЗВ-М на директора-единственного учредителя ООО, которому не начисляется зарплата. Таким образом будет выявлено еще больше работающих пенсионеров, которые будут лишены индексации.

Однако даже если компания не сдает СЗВ-М, это не значит, что ПФР оставит директора-пенсионера в покое. Ведь директор фигурирует в ЕГРЮЛ.

Посетительница нашего форума рассказала, что ПФР грозит взыскать с пенсионерки-гендиректора «нулевки» всю переплаты пенсии с 2016 года. В настоящее время женщине уже прекратили выплачивать социальную доплату.

моя мама с 2014 года является пенсионером, в связи с чем ей назначена пенсия по старости (минимальная), а также как "неработающий пенсионер", получает надбавку к пенсии до МРОТ.

С 14.11.2014 года мама является генеральным директором и соучредителем двух организаций с организационно-правовой формой - ООО, при этом, трудовой договор заключен не был, зарплата не установлена и не выплачивалась.

Данные организации деятельность не ведут, сдают "нулевые" отчетности, по генеральному директору также сдавали "нулевую" отчетность в ПФР.



В 2018 маме по телефону сотрудник ПФР уведомил о лишении надбавки, так как по сути она является "работающим пенсионером", а также о намерении взыскать излишне выплаченную пенсию с 2016 года.

С августа 2018 года выплата надбавки прекращена



Вопрос:

1. Законно ли лишение надбавки в указанной ситуации и можно ли считать указанное маму "работающим пенсионером" в соответствии с действующим законодательством?

2. Вправе ли ПФР взыскать излишне выплаченную пенсию? - yuy45

Присоединиться к обсуждению можно в теме форума «надбавка к пенсии».