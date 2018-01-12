Социальная доплата к пенсии: кому, когда и сколько. Таблица с суммами по всем регионам

В России нет бедных пенсионеров. Об этом сообщается в докладе ПФР.
Дело в том, что бедными считают тех, чьи доходы ниже прожиточного минимума. Но если доход неработающего пенсионера слишком низкий, ему начислят социальную доплату до размера прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания (ПМП).
В 2017 году федеральную социальную доплату к пенсии, которую осуществляет ПФР, получали 3,9 млн человек.
Кому
Всем неработающим пенсионерам, проживающим в РФ, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания, устанавливается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии до величины ПМП, установленного в регионе проживания пенсионера.
То есть, социальную доплату назначат если пенсионер:
- неработающий;
- малоимущий;
- проживает в РФ.
Порядок выплаты регулируется статьей 12.1 Федерального закона № 178-ФЗ от 17.07.1999.
Когда
Социальная доплата к пенсии устанавливается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем обращения за ней с соответствующим заявлением. Из этого правила есть исключения. Так, в беззаявительном порядке оформляется социальная доплата к пенсии детям-инвалидам и детям, не достигшим возраста 18 лет, которым установлена страховая пенсия по случаю потери кормильца.
При подсчете общей суммы материального обеспечения неработающего пенсионера учитываются суммы следующих денежных выплат:
- пенсии (части пенсии);
- дополнительного материального (социального) обеспечения;
- ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), включая стоимость набора социальных услуг (НСУ);
- иных мер социальной поддержки, установленных законодательством субъектов РФ в денежном выражении (за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно).
Кроме того, при подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются денежные эквиваленты предоставляемых ему мер социальной поддержки по оплате пользования телефоном, жилых помещений и коммунальных услуг, проезда на всех видах пассажирского транспорта, а также денежные компенсации расходов по оплате этих услуг.
Сколько
Федеральная социальная доплата (ФСД) выплачивается учреждениями ПФР и устанавливается в случае, если общая сумма денежных выплат неработающему пенсионеру не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе проживания, которая, в свою очередь, не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ.
Региональная социальная доплата (РСД) выплачивается органами социальной защиты региона в случае, если прожиточный минимум пенсионера в субъекте РФ выше, чем аналогичный показатель по РФ, а общая сумма денежных выплат неработающему пенсионеру ниже регионального ПМП.
Суммы прожиточных минимумов пенсионеров по всем регионам на 2018 год представлены в таблице:
Наименование субъекта РФ
Величина прожиточного минимума
Вид СД (ФСД/РСД)
В целом по Российской Федерации
8 726
Центральный федеральный округ
Белгородская область
8 016
ФСД
Брянская область
8 441
ФСД
Владимирская область
8 452
ФСД
Воронежская область
8 620
ФСД
Ивановская область
8 460
ФСД
Калужская область
8 547
ФСД
Костромская область
8 549
ФСД
Курская область
8 600
ФСД
Липецкая область
8 620
ФСД
Орловская область
8 550
ФСД
Рязанская область
8 493
ФСД
Смоленская область
8 674
ФСД
Тамбовская область
7 489
ФСД
Тверская область
8 726
ФСД
Тульская область
8 622
ФСД
Ярославская область
8 163
ФСД
Москва
11 816
РСД
Московская область
9 527
РСД
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия
8 726
ФСД
Республика Коми
10 192
РСД
Архангельская область
10 258
РСД
Ненецкий АО
17 956
РСД
Вологодская область
8 726
ФСД
Калининградская область
8 726
ФСД
г. Санкт-Петербург
8 726
ФСД
Ленинградская область
8 726
ФСД
Мурманская область
12 523
РСД
Новгородская область
8 726
ФСД
Псковская область
8 726
ФСД
Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан
8 680
ФСД
Республика Ингушетия
8 726
ФСД
Кабардино-Балкарская Республика
8 726
ФСД
Карачаево-Черкесская Республика
8 618
ФСД
Республика Северная Осетия-Алания
8 064
ФСД
Чеченская Республика
8 719
ФСД
Ставропольский край
8 135
ФСД
Южный федеральный округ
Республика Адыгея
8 138
ФСД
Республика Калмыкия
7 755
ФСД
Краснодарский край
8 537
ФСД
Астраханская область
7 961
ФСД
Волгоградская область
8 535
ФСД
Ростовская область
8 488
ФСД
Республика Крым
8 530
ФСД
г. Севастополь
8 722
ФСД
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан
8 320
ФСД
Республика Марий Эл
8 036
ФСД
Республика Мордовия
8 194
ФСД
Республика Татарстан
8 232
ФСД
Удмуртская Республика
8 502
ФСД
Чувашская Республика
7 953
ФСД
Кировская область
8 474
ФСД
Нижегородская область
8 100
ФСД
Оренбургская область
8 059
ФСД
Пензенская область
7 861
ФСД
Пермский край
8 503
ФСД
Самарская область
8 413
ФСД
Саратовская область
7 990
ФСД
Ульяновская область
8 474
ФСД
Уральский федеральный округ
Курганская область
8 630
ФСД
Свердловская область
8 726
ФСД
Тюменская область
8 726
ФСД
Челябинская область
8 586
ФСД
Ханты-Мансийский АО-Югра
11 708
РСД
Ямало-Ненецкий АО
13 425
РСД
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай
8 594
ФСД
Республика Бурятия
8 726
ФСД
Республика Тыва
8 726
ФСД
Республика Хакасия
8 543
ФСД
Алтайский край
8 543
ФСД
Красноярский край
8 726
ФСД
Иркутская область
8 723
ФСД
Кемеровская область
8 347
ФСД
Новосибирская область
8 725
ФСД
Омская область
8 480
ФСД
Томская область
8 561
ФСД
Забайкальский край
8 726
ФСД
Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха (Якутия)
13 951
РСД
Приморский край
9 151
РСД
Хабаровский край
10 895
РСД
Амурская область
8 726
ФСД
Камчатский край
16 543
РСД
Магаданская область
15 460
РСД
Сахалинская область
12 333
РСД
Еврейская АО
9 013
РСД
Чукотский АО
19 000
РСД
г.Байконур
8 726
ФСД