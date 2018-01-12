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Социальная доплата к пенсии: кому, когда и сколько. Таблица с суммами по всем регионам

В России нет бедных пенсионеров. Об этом сообщается в докладе ПФР. 

Дело в том, что бедными считают тех, чьи доходы ниже прожиточного минимума. Но если доход неработающего пенсионера слишком низкий, ему начислят социальную доплату до размера прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания (ПМП).

В 2017 году федеральную социальную доплату к пенсии, которую осуществляет ПФР, получали 3,9 млн человек.

Кому

Всем неработающим пенсионерам, проживающим в РФ, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания, устанавливается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии до величины ПМП, установленного в регионе проживания пенсионера.

То есть, социальную доплату назначат если пенсионер:

  • неработающий;
  • малоимущий;
  • проживает в РФ.

Порядок выплаты регулируется статьей 12.1 Федерального закона № 178-ФЗ от 17.07.1999.

Когда

Социальная доплата к пенсии устанавливается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем обращения за ней с соответствующим заявлением. Из этого правила есть исключения. Так, в беззаявительном порядке оформляется социальная доплата к пенсии детям-инвалидам и детям, не достигшим возраста 18 лет, которым установлена страховая пенсия по случаю потери кормильца.

При подсчете общей суммы материального обеспечения неработающего пенсионера учитываются суммы следующих денежных выплат:

  • пенсии (части пенсии);
  • дополнительного материального (социального) обеспечения;
  • ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), включая стоимость набора социальных услуг (НСУ);
  • иных мер социальной поддержки, установленных законодательством субъектов РФ в денежном выражении (за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно).

Кроме того, при подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются денежные эквиваленты предоставляемых ему мер социальной поддержки по оплате пользования телефоном, жилых помещений и коммунальных услуг, проезда на всех видах пассажирского транспорта, а также денежные компенсации расходов по оплате этих услуг.

Сколько

Федеральная социальная доплата (ФСД) выплачивается учреждениями ПФР и устанавливается в случае, если общая сумма денежных выплат неработающему пенсионеру не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе проживания, которая, в свою очередь, не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ.

Региональная социальная доплата (РСД) выплачивается органами социальной защиты региона в случае, если прожиточный минимум пенсионера в субъекте РФ выше, чем аналогичный показатель по РФ, а общая сумма денежных выплат неработающему пенсионеру ниже регионального ПМП.

Суммы прожиточных минимумов пенсионеров по всем регионам на 2018 год представлены в таблице:

Наименование субъекта РФ

Величина прожиточного минимума 
пенсионера в субъекте РФ на 2018 год

Вид СД (ФСД/РСД)

В целом по Российской Федерации

 8 726

 

 

 Центральный федеральный округ

 

Белгородская область

8 016

ФСД

Брянская область

8 441

ФСД

Владимирская область

8 452

ФСД

Воронежская область

8 620

ФСД

Ивановская область

8 460

ФСД

Калужская область

8 547

ФСД

Костромская область

8 549

ФСД

Курская область

8 600

ФСД

Липецкая область

8 620

ФСД

Орловская область

8 550

ФСД

Рязанская область

8 493

ФСД

Смоленская область

8 674

ФСД

Тамбовская область

7 489

ФСД

Тверская область

8 726

ФСД

Тульская область

8 622

ФСД

Ярославская область

8 163

ФСД

Москва

11 816

РСД

Московская область

9 527

РСД

 

 Северо-Западный федеральный округ

 

Республика Карелия

8 726

ФСД

Республика Коми

10 192

РСД

Архангельская область

10 258

РСД

Ненецкий АО

17 956

РСД

Вологодская область

8 726

ФСД

Калининградская область

8 726

ФСД

г. Санкт-Петербург

8 726

ФСД

Ленинградская область

8 726

ФСД

Мурманская область

12 523

РСД

Новгородская область

8 726

ФСД

Псковская область

8 726

ФСД

 

 Северо-Кавказский федеральный округ

  

Республика Дагестан

8 680

ФСД

Республика Ингушетия

8 726

ФСД

Кабардино-Балкарская Республика

8 726

ФСД

Карачаево-Черкесская Республика

8 618

ФСД

Республика Северная Осетия-Алания

8 064

ФСД

Чеченская Республика

8 719

ФСД

Ставропольский край

8 135

ФСД

 

 Южный федеральный округ

 

Республика Адыгея

8 138

ФСД

Республика Калмыкия

7 755

ФСД

Краснодарский край

8 537

ФСД

Астраханская область

7 961

ФСД

Волгоградская область

8 535

ФСД

Ростовская область

8 488

ФСД

Республика Крым

8 530

 ФСД

г. Севастополь

8 722

 ФСД

 

 Приволжский федеральный округ

 

Республика Башкортостан

8 320

ФСД

Республика Марий Эл

8 036

ФСД

Республика Мордовия

8 194

ФСД

Республика Татарстан

8 232

ФСД

Удмуртская Республика

8 502

ФСД

Чувашская Республика

7 953

ФСД

Кировская область

8 474

ФСД

Нижегородская область

8 100

ФСД

Оренбургская область

8 059

ФСД

Пензенская область

7 861

ФСД

Пермский край

8 503

ФСД

Самарская область

8 413

ФСД

Саратовская область

7 990

ФСД

Ульяновская область

8 474

ФСД

 

 Уральский федеральный округ

 

Курганская область

8 630

ФСД

Свердловская область

8 726

ФСД

Тюменская область

8 726

ФСД

Челябинская область

8 586

ФСД

Ханты-Мансийский АО-Югра

11 708

РСД

Ямало-Ненецкий АО

13 425

РСД

 

 Сибирский федеральный округ

 

Республика Алтай

8 594

ФСД

Республика Бурятия

8 726

ФСД

Республика Тыва

8 726

ФСД

Республика Хакасия

8 543

ФСД

Алтайский край

8 543

ФСД

Красноярский край

8 726

ФСД

Иркутская область

8 723

ФСД

Кемеровская область

8 347

ФСД

Новосибирская область

8 725

ФСД

Омская область

8 480

ФСД

Томская область

8 561

ФСД

Забайкальский край

8 726

ФСД

 

 Дальневосточный федеральный округ

 

Республика Саха (Якутия)

13 951

РСД

Приморский край

9 151

РСД

Хабаровский край

10 895

РСД

Амурская область

8 726

ФСД

Камчатский край

16 543

РСД

Магаданская область

15 460

РСД

Сахалинская область

12 333

РСД

Еврейская АО

9 013

РСД

Чукотский АО

19 000

РСД

г.Байконур

8 726

ФСД

Стань экспертом
Инна Коснова

обозреватель «Клерка», эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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