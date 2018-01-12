Социальная доплата к пенсии: кому, когда и сколько. Таблица с суммами по всем регионам

В России нет бедных пенсионеров. Об этом сообщается в докладе ПФР.

Дело в том, что бедными считают тех, чьи доходы ниже прожиточного минимума. Но если доход неработающего пенсионера слишком низкий, ему начислят социальную доплату до размера прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания (ПМП).

В 2017 году федеральную социальную доплату к пенсии, которую осуществляет ПФР, получали 3,9 млн человек.

Кому

Всем неработающим пенсионерам, проживающим в РФ, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания, устанавливается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии до величины ПМП, установленного в регионе проживания пенсионера.

То есть, социальную доплату назначат если пенсионер:

неработающий;

малоимущий;

проживает в РФ.

Порядок выплаты регулируется статьей 12.1 Федерального закона № 178-ФЗ от 17.07.1999.

Когда

Социальная доплата к пенсии устанавливается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем обращения за ней с соответствующим заявлением. Из этого правила есть исключения. Так, в беззаявительном порядке оформляется социальная доплата к пенсии детям-инвалидам и детям, не достигшим возраста 18 лет, которым установлена страховая пенсия по случаю потери кормильца.

При подсчете общей суммы материального обеспечения неработающего пенсионера учитываются суммы следующих денежных выплат:

пенсии (части пенсии);

дополнительного материального (социального) обеспечения;

ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), включая стоимость набора социальных услуг (НСУ);

иных мер социальной поддержки, установленных законодательством субъектов РФ в денежном выражении (за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно).

Кроме того, при подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются денежные эквиваленты предоставляемых ему мер социальной поддержки по оплате пользования телефоном, жилых помещений и коммунальных услуг, проезда на всех видах пассажирского транспорта, а также денежные компенсации расходов по оплате этих услуг.

Сколько

Федеральная социальная доплата (ФСД) выплачивается учреждениями ПФР и устанавливается в случае, если общая сумма денежных выплат неработающему пенсионеру не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе проживания, которая, в свою очередь, не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ.

Региональная социальная доплата (РСД) выплачивается органами социальной защиты региона в случае, если прожиточный минимум пенсионера в субъекте РФ выше, чем аналогичный показатель по РФ, а общая сумма денежных выплат неработающему пенсионеру ниже регионального ПМП.

Суммы прожиточных минимумов пенсионеров по всем регионам на 2018 год представлены в таблице: