ФНС еще не определилась с применением ККТ по займам и кредитам

IgorD, ну вот и ладненько.Напоминаю, что тема о том, что корень всех зол - это пекарши и вязальщи...
ВаляЧел, как отругали.Над.К, на что ссылаться в жалобе? Я видела, что противоречивая информация п...
Не сдала нулевой 6-ндфл за полугодие и заблокировали счёт. Жалобу надо было писать, а не н...
ВаляЧел, Вы писали:IgorD, а с самокритикой у вас хорошо. Толку от вас - действительно - ноль ...
Skrepo4ka, что именно?)))
IgorD, а с самокритикой у вас хорошо. Толку от вас - действительно - ноль
ВаляЧел, Вы писали:IgorD, Вы из бывших анонимов, поди... Да и тему постоянно переводите... По мен...
ВаляЧел, можно подробнее?
IgorD, Вы писали:А нам, кстати, оборона пока помогает, чем бы кто не тряс) А если бы не беше...
Мошенников да хакеров видать развелось много. Вот к чему приводит тотальная электронизация
И где теперь Каддафи? Может, лучше бы налоги брал да на оборону больше тратил? И это, с лог...
IgorD, Вы из бывших анонимов, поди... Да и тему постоянно переводите... По меньшей мере странно -...
А нам, кстати, оборона пока помогает, чем бы кто не тряс)
Нас налоговая отругала за то, что мы сдавали нулевой 6-НДФЛ))))
ВаляЧел, Вы писали:IgorD, Думаю, вы прекрасно знаете - кто и почему убил Каддафи. И никакая оборо...
IgorD, Думаю, вы прекрасно знаете - кто и почему убил Каддафи. И никакая оборона ему бы не помогл...
по остальным своим фирмам сдаю даже нулевой отчет этот, от греха подальше
Я тут фирму восстанавливала, нулевую в прошлых периодах, 6 НДФЛ тоже сдала за прошлые периоды, сн...
Если нет сотрудник в штате-это не значит,что вы ни кому не начисляли доход ( пр...
Пора этот идиотизм с понятиями начисленный налог удержанный и перечисленный убрать. Мы нало...
ВаляЧел, Вы писали:Ребята, для всех, истошно вопящих про обязанность замученных, барахтающихся в ...
Кстати, тут еще вывешивали акт оказанных услуг на перелет чиновника пенсионного фонда из Москвы в...
ВаляЧел, Вы писали:За продажу продуктов с просроченным сроком годности — большие штрафы и з...
виагра и фаллопротезыну ведь реально и их надо на что-то покупать... Так что, пекарши и вязальщиц...
вот еще, машинкиhttps://www.zr.ru/content/news/908784-lyubimye-igrushki-samye-dorogie/https://len...
Лена2009, Вы писали:Интересно, а с какой ставкой НДС нужно будет продавать товар (по 44 ФЗ) в 201...
вот, наслаждайтесь, засланные налоговики. Поверьте, это - еще не самый трэшhttps://ria.ru/spravka...
У меня СБИС, не даёт его даже подписать Я, например, через Контур отправляю. Спокойно уходит.
Skrepo4ka, Вы писали:sv777, какой у вас оператор? У меня СБИС, не даёт его даже подписать. о...
Зачем далеко ходить при СССР все предприятия были государственные и мы платили 10% подоходный нал...
sv777, какой у вас оператор? У меня СБИС, не даёт его даже подписать.
Отправляю нулевой через ТКС без проблем.Налоговая принимает и мне спокойнее.
Мне припаяли 3 ИНН, а я показал штампик и вернули старый.
Если этого мало, то наберите в поисковике: "нашим корги нужен самолет", наберите в ютубе: "адские...
Кой толк в бесплатной диспансеризации, если потом лечится надо за деньги, а нет ни денег ни свобо...
Не достаточно просто отвечать в опросе, что готов выйти, надо реально выходить. Другого способа о...
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