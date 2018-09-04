ФНС еще не определилась с применением ККТ по займам и кредитам

Надо ли применять ККТ при возврате беспроцентного займа учредителю? Этот вопрос по прежнему волнует бухгалтеров.

Однако в настоящее время позиция ФНС и Минфина по этому вопросу еще не выработана. Об этом рассказала заместитель начальника отдела оперативного контроля УФНС России по Санкт-ПетербургуЮлия Сидненко в интервью газете «Учет. Налоги. Право — Северо-Запад».

Однако сама Сидненко считает, что применять ККТ в данном случае не нужно. Хотя мотивировка при этом приведена странная — не применять ККТ можно потому, что при возврате займа учредителю не происходит расчет между пользоваталем кассы и клиентом. Расчет, считает представитель УФНС, происходит «внутри компании».

Про то, что в законе 54-ФЗ упоминаются конкретные займы,на оплату товаров, работ и услуг, Юлия Сидненко внимания не обратила.