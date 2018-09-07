Сколько добровольных взносов в ФСС надо уплатить ИП в этом году

Индивидуальные предприниматели, члены крестьянских (фермерских) хозяйств, адвокаты, нотариусы и др.лица, не попадающие под обязательное социальное страхование, могут вступить в ФСС в добровольные отношения. В этом случае они получат право на оплату за счет фонда больничного или отпуска по беременности и родам.

Но чтобы получить право на получение страхового обеспечения в 2019 году, надо уплатить добровольные взносы не позднее 31 декабря 2018 года, напоминает Фонд социального страхования. Такое условие указано в статье 4.5 Закона № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

В соответствии с указанной статьей, лица, добровольно вступившие в правоотношения по обязательному социальному страхованию, уплачивают страховые взносы в Фонд, исходя из стоимости страхового года, определяемой как произведение минимального размера оплаты труда , установленного федеральным законом на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов, установленного подпунктом 2 пункта 2 статьи 425 Налогового кодекса РФ в части страховых взносов в Фонд, увеличенное в 12 раз.

На основании статьи 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» МРОТ по состоянию на 01.01.2018 установлен в размере 9 489 руб.

Следовательно, стоимость страхового года в 2018 году составляет: 3 302 руб. 17 коп. (9 489 руб. × 2,9% ×12).

Таким образом, в целях приобретения права на получение страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 2019 году страхователям необходимо уплатить страховые взносы в размере 3 302 руб. 17 коп. до 31 декабря 2018 года.

Если лицо, добровольно вступившее в правоотношения по обязательному социальному страхованию, не уплатило страховые взносы за соответствующий календарный год в срок до 31 декабря текущего года, имевшиеся между ним и страховщиком правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством считаются прекратившимися.

Напомним, что отчетности по добровольным взносам в ФСС в настоящее время не предусмотрено.