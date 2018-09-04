Какие изменения ждут налогоплательщиков НДС с 1 октября

УФНС Оренбургской области напоминает об изменениях для налогоплательщиков НДС, вступающих в силу с 01 октября 2018 года. Изменения внесены Федеральным законом от 03.08.2018 № 302-ФЗ

1. В пункт 1 статьи 154 Налогового кодекса внесены изменения в части исчисления налога на добавленную стоимость при получении предоплаты в счет передачи некоторых имущественных прав. Так, с 01.10.2018 при получении оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящей передачи имущественных прав в налоговую базу будет включаться не вся предоплата, а за минусом расходов на приобретение уступаемых прав, определяемых исходя из доли предоплаты в стоимости, по которой передаются имущественные права.

При передаче имущественных прав НДС с предоплаты можно будет принять к вычету.

2. Статья 165 НК РФ дополнена пунктами 1.2 и 1.3, которыми внесены изменения в части порядка подтверждения вывоза товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, а также в части представления документов для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов и налоговых вычетов в отношении операций по реализации сырьевых товаров, указанных в абзаце третьем пункта 10 статьи 165 Кодекса, на территорию государства - члена Евразийского экономического союза.

Так, транспортные (товаросопроводительные) и (или) иные документы, подтверждающие перемещение товаров с территории Российской Федерации на территорию государства - члена Евразийского экономического союза, могут не представляться одновременно с налоговой декларацией в случае представления налогоплательщиком в налоговый орган в электронной форме перечня заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, составленных по форме, предусмотренной международным межведомственным договором.