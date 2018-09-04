Госдума может принять закон о социальном предпринимательстве в этом году

Государственная дума может принять закон о социально ориентированном бизнесе до конца года, рассмотрев его в приоритетном порядке, пишет РИА Новости.

Об этом рассказал председатель верхней палаты Парламента Вячеслав Володин на встрече с деловым сообществом Московской области в понедельник.

Законопроект о социальном предпринимательстве Минэкономразвития России разработало в 2016 году. Он направлен на внедрение понятия «социальное предпринимательство» для возможности оказания ему государственной поддержки.

В ходе совещания президент «Опоры России» Александр Калинин отметил, что такой закон уже принят на региональном уровне в Московской области и эту инициативу нужно распространить и на другие территории России.