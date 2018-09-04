Госдума может принять закон о социальном предпринимательстве в этом году

А Вы готовы оплачивать все эти блага бомжу? который в принципе не работает? А он в пр...
Т.е. вы готовы оплачивать этим обнаглевшим людям пенсию, платить за мед. обслуживание и охр...
Над.К, Вы писали: И сейчас нет такой обязанности я имела в виду период, в котором не бы...
Налоги должны платить все. Да хрен те в грызло. Тебе надо, ты и плати. Лучше эти деньги сже...
Т.е. вы готовы оплачивать этим обнаглевшим людям пенсию, платить за мед. обслуживание и охр...
Такая уголовная ответственность вообще отпугнет брать на работу предпенсионеров и отказывать в пр...
Так если платите, то о чём речь вообще? Вы не в себе чтоль? Вам бы еще поменьше злобы...
devasman, Вы писали:IriEro, Вы писали: Но понять вязальщиц и пекарей в отличие от Вас могу.&...
Wern, Да что ж вы так распереживались-то? Все в бюджете устаканится. Вы как себе представляете, ч...
IriEro, Вы писали: Но понять вязальщиц и пекарей в отличие от Вас могу. Т.е. вы готовы ...
ВаляЧел, Вы писали:Да что ж вы, сердешный, так убиваетесь?! Платим мы, платим... И в виде налогов...
ВаляЧел, Вы писали:И налоги он сам себе обеспечивает вы мелете чушь! Он не платит в бюджет, ...
По-вашему получается никто не должен платить налоги? Да что ж вы, сердешный, так убиваетесь...
А вас, которые пользуются всеми государственными благами не платя налоги, и считающих что я оплач...
Просто читаю, что пишут умные люди, и иногда "нудно троллю" некоторых, особо пафосных) Ох, ...
ВаляЧел, Вы писали:Все кто считает, что налоги можно не платить и находят всяческие оправдания (в...
dana, Вы писали:yater, Вы писали:Как раз важно - предоставил доки или нет. А ещё важно ...
IriEro, Вы писали:Просто Вы относитесь к тем, кто понимает, что оплачивает толстый слой икры (не ...
IriEro, просто многие не понимают элементарных вещей. В том числе и то, что налог - эта форма обе...
IriEro, Вы писали: Я Вам тоже нажал, чтобы не обидно было) А можете "отжать" обратно? ...
ВаляЧел, Вы писали:IgorD, а вы можете, по-человечески, вот без этой нудной троллятины, ответ...
Не сдавала и не сдаю. И так хватает нулевок, которые сдавать обязаны. Один раз письмо присл...
IgorD, а вы можете, по-человечески, вот без этой нудной троллятины, ответить - а вы что здес...
devasman, Вы писали:Все кто считает, что налоги можно не платить и находят всяческие оправдания (...
Все кто считает, что налоги можно не платить и находят всяческие оправдания (вроде того, что госу...
Я Вам тоже нажал, чтобы не обидно было) А можете "отжать" обратно? Тогда мне точно не...
Получается, что Вы занимаетесь бесполезным бессмысленным делом. ровно наоборот получается))...
IriEro, Вы писали:Приятно, что я Вам неравнодушен, следите прям) Просто любопытно стало - к...
Все кто считает, что налоги можно не платить и находят всяческие оправдания (вроде того, что госу...
Приятно, что я Вам неравнодушен, следите прям) Просто любопытно стало - кто же ценитель так...
Мне вот интересно, где можно посмотреть какие проценты от своих доходов платят в виде налогов те ...
Налоги, торты, кофточки, собаки, Ливия и Каддафи-какая богатая жизнь в голове у некоторых. Налоги...
IriEro, Вы писали:IgorD, Вы писали:Бедная собачка, икает наверное не переставая, пока огненные бо...
Вот дали Вы ссылки, рассказали, как хорошо жили люди в стране, которой уже нет.Люди почитали, пов...
IgorD, Вы писали:Бедная собачка, икает наверное не переставая, пока огненные борцы за всё хорошее...
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