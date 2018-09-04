На модернизацию домов престарелых потратят беспрецедентную сумму

На улучшение условий проживания пожилых людей в домах престарелых выделят 44 млрд рублей в течение 6 лет, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин журналистам.

«Порядка 44 млрд рублей на 6 лет предусматривается на улучшение проживания пожилых людей в тех стационарных учреждениях, которые сейчас в таком недостаточно качественном состоянии. Есть новые, есть не очень. 44 млрд рублей — это беспрецедентная сумма», — приводит слова главы Минтруда агентство RNS.

Топилин отметил, что в бюджете также предусмотрено финансирование программы долговременного ухода за пожилыми людьми.

«Регионы в течение шести лет получат более 12 миллиардов рублей на поддержку этой программы (долговременного ухода. — RNS). Мы в этом году заканчиваем эксперимент. Программа долговременного ухода, которая в регионах отработана, будет внедряться по всей стране, в нацпроекте мы в первый раз предусмотрели деньги», — добавил он.

В федеральном проекте "Старшее поколение" предусмотрены меры, связанные с программой долгосрочного ухода. Регионы в течение шести лет получит 12 миллиардов рублей на поддержку этой программы. Кроме того, по пять миллиардов рублей в год планируется выделять на переобучение лиц предпенсионного и пенсионного возраста, сообщил глава Минтруда.