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Какие расходы на отдых смогут уменьшить налог на прибыль

С 1 января 2019 года расходы на оплату туристической путевки, санаторно-курортного лечения работников и членов их семей могут быть признаны в составе расходов на оплату труда. Об этом напоминают налоговики Московской области.

Изменения в статьи 255 и 270 Налогового кодекса внесены Федеральным законом от 23.04.2018 № 113-ФЗ. При этом одновременно должны выполняться следующие условия:

  1. услуги туризма, санаторно-курортного лечения или отдыха на территории России оказываются по договору реализации туристского продукта и заключен договор работодателем;
  2. их размер не превышает 50 000 рублей на человека за налоговый период, при этом расходы в совокупности с расходами по договорам оказания медицинских услуг сроком не менее года и расходами на добровольное личное страхование работников по медицинским расходам не должны превышать 6% от суммы расходов на оплату труда.

В расходах по налогу на прибыль учитываются следующие расходы:

  • перевозка туриста по России воздушным, водным, автомобильным, железнодорожным транспортом до пункта назначения и обратно. Могут учитываются и расходы на оплату проезда по другому согласованному в договоре маршруту;
  • проживание туриста в гостинице либо другом объекте размещения для отдыха в России, включая питание, предоставляемое в комплексе с услугами проживания;
  • услуги по санаторно-курортному обслуживанию;
  • экскурсионные услуги.
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