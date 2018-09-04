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Фискальные данные могут запретить передавать за границу

Фискальные данные россиян могут запретить передавать за пределы страны. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму 4 сентября сенаторами Людмила Бокова и Владимир Полетаев.

В случае принятия поправок к закону № 54-ФЗ, будет введено требование о том, что база фискальных данных, в которой записываются и сохраняются все полученные оператором фискальных данных фискальные документы, должна находиться на территории Российской Федерации.

«Это направлено на предотвращение прежде всего внешних угроз, чтобы данными россиян не воспользовались в неправомерных целях», — сказала «Парламентской газете» один из авторов документа, Людмила Бокова.

Будет запрещено передавать на территорию другого государства иностранным властям, юридическим или физическим лицам любую фискальную информацию. Исключение составляют случаи, когда такая передача является обязанностью оператора фискальных данных по договору с пользователем кассы, например,  когда он должен передать кассовый чек или отчётность в электронной форме самому покупателю. Тогда  клиент магазина сможет получить документы  на электронную почту, зарегистрированную за границей.

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