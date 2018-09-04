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Налоговую амнистию по иностранным активам продлят

В Госдуму внесен законопроект о продлении периода перевода иностранных активов в страну без налогов.

Законопроектом предусмотрено продление до 1 января 2019 года для физических лиц переходного периода, в течение которого они освобождаются от уголовной ответственности за неуплату или неполную уплату сумм налога от прибыли контролируемой иностранной компании при условии возмещения в полном объёме ущерба, причинённого бюджетной системе страны.

Таким образом правительство собирается простимулировать перевода иностранных активов в Российскую Федерацию.

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