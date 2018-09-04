Налоговую амнистию по иностранным активам продлят

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Wern ВаляЧел, Вы писали:Wern, Да что ж вы так распереживались-то? Все в бюджете устаканится. Вы как се... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

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Sveta innari, Вы писали:А в чем такая принципиальная разница между садовым и огородным товариществами? ... Какие изменится жизнь дачников из-за нового закона

IriEro А Вы готовы оплачивать все эти блага бомжу? который в принципе не работает? А он в пр... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

MissCherie Т.е. вы готовы оплачивать этим обнаглевшим людям пенсию, платить за мед. обслуживание и охр... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Люлинда Над.К, Вы писали: И сейчас нет такой обязанности я имела в виду период, в котором не бы... Нулевой расчет 6-НДФЛ: быть или не быть

имя Налоги должны платить все. Да хрен те в грызло. Тебе надо, ты и плати. Лучше эти деньги сже... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

ВаляЧел Т.е. вы готовы оплачивать этим обнаглевшим людям пенсию, платить за мед. обслуживание и охр... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Lartchik Такая уголовная ответственность вообще отпугнет брать на работу предпенсионеров и отказывать в пр... Уголовка за увольнение граждан предпенсионного возраста: перспективы идеи властей

ВаляЧел Так если платите, то о чём речь вообще? Вы не в себе чтоль? Вам бы еще поменьше злобы... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

IriEro devasman, Вы писали:IriEro, Вы писали: Но понять вязальщиц и пекарей в отличие от Вас могу.&... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

ВаляЧел Wern, Да что ж вы так распереживались-то? Все в бюджете устаканится. Вы как себе представляете, ч... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

devasman IriEro, Вы писали: Но понять вязальщиц и пекарей в отличие от Вас могу. Т.е. вы готовы ... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

devasman ВаляЧел, Вы писали:И налоги он сам себе обеспечивает вы мелете чушь! Он не платит в бюджет, ... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

IriEro А вас, которые пользуются всеми государственными благами не платя налоги, и считающих что я оплач... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Wern ВаляЧел, Вы писали:Все кто считает, что налоги можно не платить и находят всяческие оправдания (в... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

devasman IriEro, Вы писали:Просто Вы относитесь к тем, кто понимает, что оплачивает толстый слой икры (не ... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

ВаляЧел IriEro, просто многие не понимают элементарных вещей. В том числе и то, что налог - эта форма обе... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты