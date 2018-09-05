Чиновники придумали новый кодекс

Представитель Департамента бюджетной политики в сфере контактной системы Минфина РФ Анна Червова заявила о том, что в России планируют создать кодекс, регулирующий государственные и муниципальные закупки.

«Должен появиться единый документ, законодательством это предусмотрено, который в себе будет содержать основные вопросы регулирования, единообразные подходы. Мы говорим про формирование единых механизмов, инструментов, принципов. Отдельные главы будут регламентировать закупки в разных отраслях», — цитирует чиновника ТАСС.

Федеральный закон «О контактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» содержит более 100 статей, подчеркнула Анна Червова. При этом часть закупок регулируется другими ФЗ: «О закупках товаров работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и «О государственном оборонном заказе».



Более того, в этой области существует множество подзаконных актов, в которые постоянно вносятся изменения. «Эта система, понятное дело, неэффективна, она проблемна», — считает представитель Минфина.