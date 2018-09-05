F.A.Q о налоговых вычетах: приобретение квартиры в ипотеку

Сегодня в нашей постоянной рубрике «F.A.Q о налоговых вычетах» мы дадим ответы на часто задаваемые вопросы о получении имущественного налогового вычета при приобретении квартиры в ипотеку.

В каком размере можно вернуть налог при покупке жилья в ипотеку?

Все зависит от того, в каком году был взят кредит на покупку квартиры. Если кредит оформлен до 1 января 2014 года, тогда можно вернуть 13% от всей суммы фактически уплаченных процентов. Например, если по ипотеке уплачено 5 млн. руб. процентов, то вернут 650 тыс. руб.

А вот если кредитные средства получены после 1 января 2014 года, тогда размер налогового вычета будет иметь ограничения. Иными словами, можно будет вернуть 13% не от всей суммы уплаченных процентов, а от суммы, не превышающей 3 млн руб. Максимальная сумма НДФЛ в таком случае будет рассчитываться как 13% от 3 млн. руб. Т.е. вернут не более 390 тыс. руб.

Квартира приобретена в 2014 в ипотеку, как долевая собственность супругов. Может ли супруг получить вычет по процентам за ипотеку, если он использовал вычет за имущество купленное до 2014 года в размере 850 тыс. рублей?

Если собственность оформлена не ранее 01.01.2014, то супруг сможет воспользоваться вычетом с процентов по ипотеке, согласно новым поправкам в законе, если ранее на них не подавал с другого имущества.