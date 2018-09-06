Пробили чек коррекции? Готовьте оправдательные документы для налоговой

Иногда при оформлении наличной операции кассир может допустить ошибки. В частности, неверно указать форму расчета в чеке: «наличными» вместо «электронными» или наоборот; неверно ввести стоимость товара; неверно отразить количество товара и другие. Исправлять такие ошибки обязательно сразу же после их обнаружения.

Как же исправить неточность, допущенную в распечатанном фискальном чеке? Об этом рассказали в УФНС г.Севастополь.

Для этого предусмотрен особый механизм - нужно «пробить» кассовый чек коррекции или возвратный документ.

В случае формирования чека коррекции в отношении расчета, ранее осуществленного без применения ККТ, такой чек должен содержать (помимо обязательных реквизитов самого кассового чека коррекции) реквизиты, соответствующие расчету, который был произведен без применения ККТ.

При формировании кассового чека коррекции в целях освобождения от административной ответственности необходимо обеспечить достаточность сведений в таком кассовом чеке коррекции, позволяющих точно идентифицировать конкретный расчет, в отношении которого применяется корректировка. Например, в форме указания фискального признака документа, ранее некорректно сформированного с применением ККТ (в том числе с применением иной единицы ККТ), а также иных реквизитов согласно Методическим указаниям по формированию фискальных документов при осуществлении отдельных видов расчетов, которые размещаются на сайте ФНС России

При этом, законодательство РФ и не устанавливает обязанность пользователя осуществлять корректировку расчетов с использованием той единицы ККТ, которая ранее не была применена либо при применении которой был совершен некорректный расчет.

При использовании форматов фискальных документов версии 1.05 для исправления ошибки в виде некорректно сформированного кассового чека с признаком расчета «приход» необходимо сформировать идентичный некорректному кассовый чек с признаком расчета «возврат прихода», в котором отразить фискальный признак некорректно сформированного кассового чека, а затем сформировать корректный кассовый чек с признаком расчета «приход».

Чек коррекции является фискальным документом. Он в обязательном порядке автоматически передается в орган ФНС, как и все остальные кассовые операции. Поэтому налоговый орган имеет полное право потребовать разъяснения по нему. В связи с этим, недостаточно просто скорректировать ошибочную операцию, особенно если она была связана с тем, что кассир забыл что-то «пробить». В обязательном порядке необходимо составить оправдательный документ. Это могут быть акт, объяснительная или служебная записка с пояснениями ситуации. В документе обязательно должны быть указаны дата и время операции; порядковый номер; причины ошибочных действий кассира и другое. Пояснительные документы, на которые ссылаются чеки коррекции, лучше хранить, чтобы иметь возможность предъявить их в налоговые органы по первому требованию.