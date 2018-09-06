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Новый обязательный реквизит в кассовом чеке появится с 1 января 2019 года

Минфин подготовил проект постановления Правительства РФ, которым будет добавлен новый обязательный реквизит в кассовый чек.

Речь идет о коде товара. С 1 января 2019 года необходимо будет указывать:

  • для товаров, подлежащих маркировке контрольными (идентификационными) знаками - уникальную последовательность символов, представленная в средстве идентификации, содержащемся в КИЗе
  • для товаров, не подлежащих маркировке - код товарной позиции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, к которой относится данный товар.

Напоминаем, что до 01.02.2021 индивидуальные предприниматели (кроме реализующих подакцизные товары), применяющие ПСН, УСН, ЕНВД, ЕСХН могут не указывать в кассовых чеках и БСО наименование товара (работы, услуги) и его количество.

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