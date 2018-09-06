Новый обязательный реквизит в кассовом чеке появится с 1 января 2019 года

Natali Kr devasman, Вы писали:Все кто считает, что налоги можно не платить и находят всяческие оправдания (... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

ale96433132 Я думаю от такого президента, как в России, при возможности весь бы бизнес бабло выводил, включаю... Бегство российских денег в офшоры ускорилось в 6 раз

natalisa52 и плевать на этот кодекс Толк что так долго принимали налоговый кодекс. Он всё равно ... Чиновники придумали новый кодекс

natalisa52 очень своевременно. Уже в стране и туристических фирм не осталось-все банкроты! Туристический сбор могут ввести уже с 2019 года

Над.К Так как ясновидящих там скорее всего нет, то как кроме из отчетов работодателей они смогут эти ци... Регионы будут отчитываться в Роструд о работниках предпенсионного возраста

tinka10_03 Самое печальное то, что сколько плат/сборов/налогов на туризм не вводи, четко проверить их послед... Туристический сбор могут ввести уже с 2019 года

StugIII я думал я в 90-х вакханалию финансовую видел, да, она была, но и заработать можно было, а сейчас ... Туристический сбор могут ввести уже с 2019 года

Nаdine Лучше сходИте, скорее всего, это формальность, и результатом похода будет Акт об отказе .....&nbs... Нулевой расчет 6-НДФЛ: быть или не быть

StugIII лучше бы пиво появилось, а то та неясная субстанция цвета мочи пивом не является, а нормальное пи... В России может появиться минимальная цена на пиво

StugIII «Эта система, понятное дело, неэффективна, она проблемна», так и создавалось то все с... Чиновники придумали новый кодекс

StugIII я честно пытался заплатить налоги и спать спокойно, ан нет, не дают спать спокойно, поэтому бизне... Отдай налоги и спи спокойно: что такое налоговый комплаенс по-минфиновски

StugIII так не зря 3 ярда бакинских Россией в банковскую систему Кипра было ввалено в прошлом году, подма... Бегство российских денег в офшоры ускорилось в 6 раз

Izem Сейчас из интереса зашёл на сайт https://patent.nalog.ru/ и посчитал патент для Москвы по моим ви... Как лучше платить налоги на удаленном бизнесе в инстаграме или скайпе

Skrepo4ka В общем, если вдруг кому интересно (напомню, что я сдала нулевой расчёт по 6-ндфл за 6 месяцев.) ... Нулевой расчет 6-НДФЛ: быть или не быть

msneg Izem, Вы писали:Ну, и хорошо было бы добавить в статью ещё пару пунктов для общего понимания расх... Как лучше платить налоги на удаленном бизнесе в инстаграме или скайпе

Izem Ну, и хорошо было бы добавить в статью ещё пару пунктов для общего понимания расходов будущего пр... Как лучше платить налоги на удаленном бизнесе в инстаграме или скайпе

IriEro MissCherie, Вы писали:Вот что происходит, пока мы тут из-за тортиков на дому спорим Если бы... Бегство российских денег в офшоры ускорилось в 6 раз

MissCherie Вот что происходит, пока мы тут из-за тортиков на дому спорим :) Бегство российских денег в офшоры ускорилось в 6 раз

MissCherie Да нормальный закон.. чего непонятно, если есть 3 детей возрастом до 12 лет, то можно брать в гра... Многодетные родители смогут уйти в отпуск в удобное для них время

понаехавший Тут А где же в статье предложение президента , что в 2019 г. и 2020 г. будет предусмотрен льготный вы... Регионы будут отчитываться в Роструд о работниках предпенсионного возраста

понаехавший Тут Это народ свои накопительные пенсии выводит... Лучше тратить их в 60 на Кипре и Кайманах, чем в 6... Бегство российских денег в офшоры ускорилось в 6 раз