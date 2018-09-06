В каких регионах самая эффективная налоговая политика

Самыми эффективными российскими регионами с точки зрения налоговой политики по итогам 2017 года стали Москва, Ханты-Мансийский автономный округ и Башкирия, худшие показатели — в Северной Осетии, Смоленской и Астраханской областях. С данными рейтинга PricewaterhouseCoopers ознакомился РБК.
PwC оценивает налоговый потенциал российских регионов по семи показателям. В рейтинге анализируется, ввели ли в регионе расчет налога на имущество организаций и налога на имущество физлиц от кадастровой стоимости, насколько развита патентная система налогообложения. Кроме того, эксперты учитывали стоимость патента для мигрантов, ставку по транспортному налогу, налоговую задолженность.Москва и ХМАО лидируют в рейтинге третий год подряд, однако Башкирия вышла в тройку самых эффективных субъектов впервые. Это единственный дотационный регион в числе лидеров. Доля дотаций в бюджете республики, по оценкам местных властей, составляет 8,3% его собственных доходов. «Башкирия крайне аккуратно относится к раздаче налоговых льгот и преференций», — пояснил РБК партнер PwC Кирилл Никитин. Лидеры рейтинга, по его словам, первыми и в максимально полном объеме воспользовались возможностями для роста налоговых поступлений.
Больший балл присуждается регионам, которые живут по средствам и учитывают обеспеченность бюджета при предоставлении налоговых льгот. «Налоговые льготы должны предоставляться за счет собственных средств, а не за счет дотаций или госдолга», — отмечают эксперты PwC.
Пять лидирующих регионов — Москва, ХМАО, Башкирия, Сахалинская и Новосибирская области — с 2015 года, как только стало возможным, начали рассчитывать налог на имущество организаций и физлиц по кадастровой стоимости недвижимости и установили высокий транспортный налог для мощных легковых автомобилей, обеспечив рост налоговой базы, объясняют в PwC.
«Те регионы, которые, по мнению некоторых экспертов, излишне хорошо себя чувствуют в плане бюджетной обеспеченности, не благодаря собственным заслугам, а потому, что им «повезло», на самом деле проводят активную налоговую политику и давно пользуются ее инструментами, которые другие предпочли не замечать, фокусируясь на получении дотаций», — указал Никитин.Как отмечают авторы исследования, Москва, ХМАО и Сахалинская область предоставляют налоговые льготы за счет собственных средств, а не дотаций. Во всех регионах-лидерах, кроме ХМАО, снизилась налоговая задолженность. Серьезно снизили налоговую задолженность, до уровня не более 5% от налоговых доходов, Вологодская область, Республика Коми, Архангельская область, Ульяновская область и Татарстан.
Вологодская область выбилась в десятку лидеров, поднявшись с 28-й строчки на 6-е место в рейтинге. Как следует из доклада, успех Вологодской области принесли пересмотр налоговых льгот, развитие патентной системы налогообложения и работа с налоговой задолженностью. Негативную динамику показал Крым — за год он упал с 63-го на 78-е место.
Слабо используют налоговые полномочия власти Северной Осетии, Смоленской и Астраханской областей, Красноярского края и Дагестана, указывается в докладе. В Дагестане, Северной Осетии и Смоленской области налоговая задолженность выросла, превысив 20% налоговых доходов.
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