В каких регионах самая эффективная налоговая политика

Самыми эффективными российскими регионами с точки зрения налоговой политики по итогам 2017 года стали Москва, Ханты-Мансийский автономный округ и Башкирия, худшие показатели — в Северной Осетии, Смоленской и Астраханской областях. С данными рейтинга PricewaterhouseCoopers ознакомился РБК.

PwC оценивает налоговый потенциал российских регионов по семи показателям. В рейтинге анализируется, ввели ли в регионе расчет налога на имущество организаций и налога на имущество физлиц от кадастровой стоимости, насколько развита патентная система налогообложения. Кроме того, эксперты учитывали стоимость патента для мигрантов, ставку по транспортному налогу, налоговую задолженность. Больший балл присуждается регионам, которые живут по средствам и учитывают обеспеченность бюджета при предоставлении налоговых льгот. «Налоговые льготы должны предоставляться за счет собственных средств, а не за счет дотаций или госдолга», — отмечают эксперты PwC.

Москва и ХМАО лидируют в рейтинге третий год подряд, однако Башкирия вышла в тройку самых эффективных субъектов впервые. Это единственный дотационный регион в числе лидеров. Доля дотаций в бюджете республики, по оценкам местных властей, составляет 8,3% его собственных доходов. «Башкирия крайне аккуратно относится к раздаче налоговых льгот и преференций», — пояснил РБК партнер PwC Кирилл Никитин. Лидеры рейтинга, по его словам, первыми и в максимально полном объеме воспользовались возможностями для роста налоговых поступлений.

Пять лидирующих регионов — Москва, ХМАО, Башкирия, Сахалинская и Новосибирская области — с 2015 года, как только стало возможным, начали рассчитывать налог на имущество организаций и физлиц по кадастровой стоимости недвижимости и установили высокий транспортный налог для мощных легковых автомобилей, обеспечив рост налоговой базы, объясняют в PwC.

«Те регионы, которые, по мнению некоторых экспертов, излишне хорошо себя чувствуют в плане бюджетной обеспеченности, не благодаря собственным заслугам, а потому, что им «повезло», на самом деле проводят активную налоговую политику и давно пользуются ее инструментами, которые другие предпочли не замечать, фокусируясь на получении дотаций», — указал Никитин.

Как отмечают авторы исследования, Москва, ХМАО и Сахалинская область предоставляют налоговые льготы за счет собственных средств, а не дотаций. Во всех регионах-лидерах, кроме ХМАО, снизилась налоговая задолженность. Серьезно снизили налоговую задолженность, до уровня не более 5% от налоговых доходов, Вологодская область, Республика Коми, Архангельская область, Ульяновская область и Татарстан.

Вологодская область выбилась в десятку лидеров, поднявшись с 28-й строчки на 6-е место в рейтинге. Как следует из доклада, успех Вологодской области принесли пересмотр налоговых льгот, развитие патентной системы налогообложения и работа с налоговой задолженностью. Негативную динамику показал Крым — за год он упал с 63-го на 78-е место.

Слабо используют налоговые полномочия власти Северной Осетии, Смоленской и Астраханской областей, Красноярского края и Дагестана, указывается в докладе. В Дагестане, Северной Осетии и Смоленской области налоговая задолженность выросла, превысив 20% налоговых доходов.